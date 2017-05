Tuul pühkis kalakoka praetud räimed laualt

Laupäevane maru ja vihm ei heidutanud kalureid ega kalakokka, kes Nasva kalasadamas huvilistele oma oskusi demonstreerisid. Kui tuulehoog kokk Jaanus Krassi taldriku praetud kaladega laualt minema pühkis, tegi see pealtnägijaile pigem nalja kui meelehärmi.

“Pakkusin praetud räime, mida tegin hommikul merest püütud kalast kolmel erineval viisil. Kalurid trotsisid tormi ja tuul näitas oma vägevust sadamaski. Ühel hetkel oli praetaldrik tuule meelevallas,” rääkis Tallinnast restoranist Korsten Saaremaale tulnud meisterkokk.

Saaremaal sündinud ja lapsena vanematega koos Tallinna lähistele kolinud Taavi Varik õpetas lastele õngega kalapüüki. “Kui Saaremaal sugulastel külas olen, siis püüan ka ise kalavetele minna. Eile püüdsime poeg Rasmusega särge. Jäime saagiga rahule,” märkis Taavi Varik.

Nasva klubis kostitas avatud sadamapäevale tulnud inimesi meeleolukate akordionipaladega Õie-Maria Tehu Sõrvest. Pöide pruulikoja kesvamärjukese meistrid olid kaasa võtnud oma toodangut. Soovijad said sedagi kaasa osta.

Mida saab teha mere äärest leitud lauajupikesega või kuidas mõnel muul viisil taaskasutuskunsti teha, näitas Ly Himanen.

20 aastat tagasi Nasva inimestest ja ettevõtetest salvestatud film pakkus eelkõige huvi aleviku elanikele, aga ka paljudele kaugemalt tulnud inimestele.

Filmi autor, põline Nasva elanik Kalle Kesküla meenutas filmi tegemist ja andis kodukülast, nüüd juba alevikust ajaloolise ülevaate. Viimase kahekümne aastaga on Nasva elanike arv kasvanud saja inimese võrra, ulatudes praegu neljasaja inimeseni.

Endine kalur ja nüüdne ettevõtja Hillar Lipp tõi publikule värvikaid näiteid omaaegsest kalapüügist. “Kala meres oli ja kalurid püüdsid rekordsaake. Praeguse ajaga ei anna võrreldagi,” nentis Lipp.

Kuna laupäev oli ka rahvatantsupäev ja Nasva klubil on oma segarahvatantsurühm, löödi saalis tantsugi. Tantsurühm Pööris Kalle Kadariku juhendamisel teenis publikult vägeva aplausi.

Koduranna kohvikus oli laupäeval vaba kohta üsna raske leida. Baarimees Kristjan Lapin ütles, et sadamapäev tõi neilegi täismaja. Kalatoite pakkusid ka kohviku kokad. Samas oli kalasõpradel võimalus osta Ösel Fishi toodangut.

Kalavõrgu kudumistki võisid külalised uudistada. Staažikas püünisemeister Suurap Mälk oli lahkesti nõus oma tööst rääkima ja oskusi demonstreerima.

Põlise nasvalasena tunnustas Suurap Mälk avatud sadamate päeva idee väljapakkujaid, öeldes, et Nasva elanikud, ükskõik millega nad tegelevad, on alati külalislahked. Hillar Lipp lisas, et kuigi laupäev oli ametlik avatud sadamate päev, on Nasva sadam huvilistele avatud iga päev.