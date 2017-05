Valitsejad võõrsilt

“Valda hakkavad valitsema inimesed võõrsilt, kellelt ei saa küla vahel või poes aru pärida ja oma arvamust avaldada,” kirjutab Kirill Teiter, riigikogu liige 1992–1995 ja Torgu kuningas Kirill I. Selle loo pühendab Kirill Teiter (pildil) Torgu rahvale.

Ees koidab päev, mil Eesti valitsus liidab kokku paljud senised omavalitsused, et moodustada senistest tükk maad suuremad. Haldusreformi seadusest ei leia aga vastust ühelegi reformiga seotud küsimusele. Kui keegi taolise projektiga raha taotlema või laenu küsima tuleks, oleks teda viisakalt uksest välja juhatatud.

Praegused omavalitsused on moodustatud, lähtudes kaalutlusest, et kus rahvast tihedamalt koos ja omavahel rohkem seotud, otsustagu ja korraldagu kohaliku elu küsimusi ise.

Põhiseadus ei sätesta, mida tähendab mõiste “kohalik”. Haldusreformi seadus nõuab omavalitsuse säilitamiseks vähemalt 5000 elanikku. Kuna suuremas osas valdades pole niipalju rahvast võtta, tuleb huupi kehtestatud normi täitmiseks ühineda inimestega, kes elavad kuskil metsa taga ja kellega seni pole pistmist olnud.

Kokkuliidetud valdades ja linnades hakkavad kohaliku elu küsimusi otsustama ja korraldama kohalikele võõrad inimesed, kellelt ei saa küla vahel või poes aru pärida ja oma arvamust avaldada. See tähendab, et paljud kohaliku tähtsusega asjad jäävadki lahendamata. Kui mõni väiksema eksvalla esindaja ka uude volikokku pääseb, jääb tal vaid tulihingeliste sõnavõttudega esineda või hääletamisel punast tuld anda.

Linna või suurema osavalla rahvas hakkab raha liigutama. See toob kaasa hulga jama, lõppkokkuvõttes väiksemates osavaldades lahendamata jäänud kitsaskohti. Volikogu muutub lahingutandriks, aknalaud ja puhvet salalepingute sõlmimise kohaks. Just nagu riigikogus.

Kui uus omavalitsus on linn, hakkavad maal asuvates linnaosades linna reeglid kehtima. Näiteks on maamaks linnades kõrgem kui maal, maainimesed seda maksta ei jaksa. Uutest maksudest ei ole ei teabeallikates ega haldusreformi seaduses midagi. Tulumaksuga on asi veidi selgem. Kui seni inimene teadis, et see läheb kohaliku elu edendamisele, siis nüüd läheb kuhugi kaugele ühisesse patta. Sealt võib midagi kodukülla kukkuda, võib ka mitte. Sellisel juhul on targem ennast mõnda tasuta nänni jagavasse omavalitsusse registreerida.

Senistel omavalitsustel on suurem või väiksem omand. See omand on loodud omavalitsuste inimeste maksurahast. Omavalitsus peab seda vaid inimeste maksuraha eest korras hoidma. Ei haldusreformi seaduses ega mujal pole midagi sellest, mis saab senise omavalitsuse inimeste ühisomandist. Paistab, et sellega tehakse sama, mis vene ajal talupoegade omandiga, ehk võetakse kolhoosi omandiks.

Suure raha lootus

Haldusreformi algatajad ei kujuta siiani ette, mida omavalitsuste ümberkorraldamine kaasa toob. Tagajärgede ulatus on väga lai ning tekitab vastuolusid ja lünkasid erinevatel elualadel. Kui maksudega seotud asju annab riiklikus korras kuidagi parandada, siis inimeste võõrandumist kohaliku elu küsimuste korraldamisest ei korva miski. Inimesed muutuvad nn teenuste tarbijateks, kes jäävad virisema selle asemel, et ise midagi ära teha. Kogu ettevõtmine meenutab ratsarünnakut, et lööme kokku ja siis vaatame, kust pigistama hakkab.

Haldusreform ei ole valitsuse, vaid suuremate erakondade ühine ettevõtmine. Selle peamine mõte näib olevat tantsupõranda laiendamine. Seni said parteilased ringi keksida Toompea parketil, aga ka Tallinna, Tartu ja mõne teise suurema linnavolikogu saalis. Tänaseks on põrand kitsaks jäänud. Reformi toorus on tingitud kutseliste parteilaste lihtsameelsest usust, et kui siin või seal võidame, küll siis asjad paika lähevad.

Võib paista, et haldusreformi mõte peitub suure omavalitsuse suure raha liigutamises. Mõni ehk unistab suurte projektide elluviimisest ühisraha eest. Mitmest eelarvest täidetud rahakott on muidugi priskem kui igaüks eraldi, kuid ikkagi niru. Unustatakse, et koos omavalitsuse laienemisega suureneb paratamatult sundkohustuste hulk. Kui omavalitsuses võimul olev erakond linna või suurema osavalla rahva eest hoolt ei kanna, ootab teda järgmistel kohalikel valimistel ees suur põrumine. Väikesed osavallad ei huvita kedagi, sest seal pole valijaid.

Erakondadesse kuulub tühine osa eesti rahvast. Iga erakonna ladvik unistab oma liikmete hulga suurendamisest. Kuid reaparteilane ei tea isegi, misjaoks ta erakonda astus, sest erakonnal pole talle peale oma arvamuse väljaelamise midagi pakkuda. Vaid tublimad ja truumad võivad loota kõrgele kohale valimisnimekirjas või tasuvale ametile. Haldusreform tekitab juurde, õigemini lööb üle hulga töökohti uutes valla- ja linnavalitsustes ning nende kohalikes filiaalides. Kui seni seati parteisse astumise valiku ette vallavanemad, siis nüüd ka väiksemad vennad. Haldusreform annab võimaluse parandada parteimutrikeste tööhõivet ja laiendada erakonna ridu.

Riigi põrumine

Haldusreformi üks lipukirju on teenuste kättesaadavuse suurendamine maarahvale. Paraku on see vastuolus põhiseadusega, sest kohaliku omavalitsuse ülesanne pole mitte teenuste osutamine, vaid kohalike küsimuste lahendamine ja ühiste ettevõtmiste korraldamine. Riiklikke teenuseid peab kohtadel osutama riigiasutus, mille nimi on maavalitsus. Kuid ametkonnad on maavalitsustest ammuilma üle sõitnud. Vaid pooled ametid peavad maakondadest lugu, teised on Eesti oma suva järgi mitmeks suureks tükiks jaganud. Maavalitsused tõmbusid nurka ja nokitsevad midagi, mis jääb teenuste osutamisest õige kaugele.

Sõnakõlks teenuste kättesaadavusest annab mõista, et haldusreformi tagamõte on panna maavalitsuste tegemata töö uute suurte omavalitsuste ülesandeks. Uue omavalitsuse töötajad peavad hakkama pakkuma riiklikke teenuseid, mida see ka ei tähendaks. Pole sugugi selge, milliseid teenuseid ja kelle kulul. Uusi riiklikke teenuseid osutavad ametnikud hakkavad tööle uutes linna- või vallavalitsustes. See aga tähendab, et seni kohalik teenus saab olema küll, kuid nüüd juba poolesaja kilomeetri taga. Nii et lepi vastuvõtt kokku ja pane mootor sooja või mine bussipeatusesse tuule kätte lõdisema.

