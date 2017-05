Valjala lasteaed saab uue rühma

Üle pika aja on Valjala vallas tekkinud olukord, et lasteaiakohta vajavate laste nimekirjas on rohkem lapsi kui lasteaias kohti, ning päevakorda on kerkinud uue rühma moodustamine.



Möödunud nädalal arutas seda olukorda Valjala vallavolikogu. Volikogu esimees Liilia Eensaar ütles, et probleemi lahendamiseks otsustati raamatukogu lasteaiast välja kolida ja teha ruumi uuele rühmale.

“Lasteaed saab igal juhul oma ruumid kätte ja raamatukogu kolib esialgu ühte volikogu ruumi. Otsustasime, et tuleb teha kalkulatsioonid ja järgnevad läbirääkimised laenu taotlemiseks, sest plaanis on ära osta endise poe ruumid, et raamatukogu hiljem sinna paigutada,” rääkis Eensaar.

Volikogu esimehe sõnul tuleb raamatukogul mõnda aega küll kitsastes tingimustes läbi ajada, aga lasteaia laiendamine oli vaid aja küsimus, sest haldusreformi tulemusel on edaspidigi oodata laste arvu tõusu.

“Praegu on 20 aastat olnud stabiilne olukord ning isegi detsembris ei osanud veel keegi ennustada, et lapsi tuleb nii palju. See tähendab, et muidugi tuleb lisaks ruumilistele ümberkorraldustele hakata otsima ühe uue rühma jaoks õpetajaid,” lausus Valjala volikogu esimees, lisades, et uute korralduste tegemiseks on juba alustatud kalkulatsioonidega.