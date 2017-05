Viljakas tantsuloomekonkurss päädis lustaka kontserdiga

Kuressaare kultuurikeskuses sai laupäeval näha tervelt 36 uut rahvatantsu Saare maakonna oma tantsuloojatelt.

“See oli suurepärane. Nii palju huvitavaid lugusid, nii palju inimesi, kes olid kõik need tantsud ära õppinud, ja nii huvitavad numbrid,” kirjeldas žüriisse kuulunud rahvatantsujuht Angela Arraste saarlaste tantsuloomekonkursi “Saarlane tantsib” laupäeval toimunud kontserti. Konkursi eesmärk oli saada uut eesti rahvatantsudest lähtuvat repertuaari kogu tantsuperele ja tantse Saaremaa 2018. aasta tantsupeoks. Kokku esitati konkursile 36 omaloomingulist tantsu pea igast maakonna nurgast ja pea kõigile rahvatantsu rühmaliikidele.

Seitse tantsu



Arraste leiab, et uusi tantse saadi aga tegelikult lausa mitme peo jaoks. Ta lisas, et plaanib 2019. aasta üldtantsupeo meeskonnale ettepaneku teha, et konkursi “Saarlane tantsib” repertuaarist jõuaks mõni tants ka suurele peole.

Žüriiliikmed olid tant­su­dega tutvust teinud enne kontserti videote vahendusel. Arraste sõnul avanes kontserdil aga täiesti teistsugune pilt. «Nüüd olid tantsud selgeks saadud ja omaks mängitud,» märkis ta.

Žürii valis välja seitse tantsu, mis peaksid minema Saaremaa 2018. aasta tantsupeo repertuaari. Lisaks anti välja sama palju eripreemiaid. «Seepärast andsime nii palju eripreemiaid, et tõesti oli palju erilisi tantse,» selgitas Arraste. Ta arvas, et kui tulevikus peaks taas samalaadne konkurss toimuma, võiks oma sõna sekka öelda ka publik.

Žüriiliige, tantsupedagoog Paul Bobkov kinnitas, et parimate väljavalimine polnud sugugi lihtne ülesanne. “Me ikka jupp aega arutasime,” märkis ta.

Paul Bobkovi isiklik lemmik oli Virge Varilepa “Mesilase mäng”. “Väga oskuslikult ja kogemustega seatud. Usun, et see saab rahva seas ka armastatud tantsuks,” lausus ta. Veel tõi ta välja Anne Keerdi “Tamme loo”, mis võiks tema hinnangul just noortele hästi peale minna.

Eraldi kiitis Bobkov memmede rühmasid. “On suur rõõm, et veteranid ikka tantsivad. See on väga väärikas,” sõnas ta ja lisas, et Saaremaa kihelkondade rahvariietes tantsijaid on kohe uhke vaadata.

Lisaks Paul Bobkovile ja Angela Arrastele kuulusid žüriisse tantsupedagoogid Mall Noormets ja Roland Landing ning emakeeleõpetaja ja eesootava tantsupeo stsenarist Marit Tarkin.

Omamoodi õppepäev



“Sellel konkursil sain aru, et tantsijal on vaja jutustada lugu, et ta teaks, kuidas tantsu suhtuda, milliseid emotsioone väljendada,” ütles mitu tantsu konkursile saatnud rahvatantsujuht Eena Mark. Ta lisas, et rahvatantsu puhul on tema jaoks kõige olulisem see, kui tantsija ütleb, et seda tantsu on hea tantsida ja tunneb ennast mugavalt. “Minule endale meeldib õpetada tantse, mis on loogilised ja lihtsad meelde jääma, et ei peaks kogu tantsu vältel mõtlema, et mis jalaga pean astuma või kus käsi hoidma,” märkis Mark.

Konkursi peakorraldaja, Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember rõõmustas, et Kuressaare kultuurikeskuse saal oli rahvast täis kella kahest ja samamoodi ka kella kuuest, kui kontsert lõppes. Lisaks tantsijatele oli tema sõnul küllaltki palju linnarahvast uut tantsuloomingut uudistamas.

“Emotsioonid on nii head, et ma ei teagi, kas ma teist korda tahaks seda teha,” lausus Lember, viidates, et nii konkurss kui ka kontsert läksid tõeliselt hästi korda. “See oli omamoodi õppepäev tantsujuhtidele ka. Nägid, mida ja kuidas teised tegid,” lisas ta.

See, kui palju tantse konkursilt lõpuks Saaremaa 2018. aasta tantsupeole jõuab, on Lembri sõnul veel lahtine. Paljugi sõltub peo kunstilisest juhist. Kes selle ameti järgmisel aastal oma õlule võtab, ei ole aga veel lõplikult selge. Lember arvas siiski, et ei ole sugugi võimatu, et ka mõned eripreemia saanud tantsud repertuaari jõuavad.

Tulemused



STIPENDIAADID

Kai Jürlau “Põdramaja” (mudilased)

Eena Mark “Päikesesaar” (5.–6. klass)

Anne Keerd “Orissaare polka” (veteranid)

Virge Varilepp “Vilsandi laul” (veteranid)

Anne Keerd “Igatsus” (naised)

Virge Varilepp “Mesilase mäng” (täiskasvanute segarühmad)

Anne Keerd “Tamme lugu” (täiskasvanute segarühmad)

ERIPREEMIAD

Ene Laak “Sõrvemaa” (täiskasvanute segarühmad)

Eena Mark “Mo Jaak” (täiskasvanute segarühmad)

Anne Keerd “Saaremaa valss” (naised)

Eena Mark “Tulen, kui kutsud” (täiskasvanute segarühmad)

Reet Sillavee “Et kaoks mured” (noorte segarühmad)

Enda Torga “Meie küla plikad” (naised)

Anne Keerd “Kodu rannamäel” (veteranid)