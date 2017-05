Hooaeg algas purakatega

Esmaspäeval rohelise tule saanud haugipüügihooaeg on alanud ilusate ilmade ja mõnel mehel suisa ulmelise võtuga.

Estlandi-nimelise ettevõtte landimeister Meelis Juhkam ütles Saarte Häälele, et 1. mail oli esmalt tunnike vaikust ja üks võtt ning siis läks pidu lahti.

Esimesed kaks olid kolmekilosed purakad ning siis tuli iga 10–15 heite järel pooleteist-kahekilone haug otsa. Järgnevat ei osanud koos sõbraga Põhja-Saaremaal kalastanud Juhkam oma sõnul küll ette näha. “Heitsin ja tundsin, kuidas kala landi lõugade vahele rabas,” kirjeldas ta. Suure kerimise peale saadi paati neljakilone havi. Kala lasti vette tagasi ja järgmise heitega tuli taas neljane. Veidi aja pärast sõbral samaväärne.

“Kokku saime siis viis üle neljakilost haugimürakat, väiksemate, 1,5–3,5-kiloste kalade arvestus läks üsna kiiresti segamini,” kirjeldas ta ja lisas, et haugid pole seega oma eelistust muutnud ja haukavad ikka isuga Estlanti.

Saaremaa kalavete püsireporter Aivar Sõrm, kes haugihooaja avamiseks traditsiooniliselt puhkuse võtab, ütles, et läheb aina paremaks.

“Pikk ja külm kevad mõjutab märgatavalt olukorda ka “haugipüügirindel”,” andis Sõrm teada. “Osa kala on kudenud, osa alles kudemata – seetõttu on nende paiknemine ja käitumine veidi ettearvamatu ja pirtsakam kui tavaliselt nendes tingimustes.”

Esmaspäeval oli tema sõnul kala ikka kole vähe. Teisipäev oli juba parem. “Püügirõõmu jagus,” kinnitas Sõrm.

Tähtis üritus on ees ootamas nädalavahetusel, kui mandri- ja saaremehed Koslepi-nimelisel võistlusel spinningud ristavad. Tegu on legendaarse mõõduvõtuga, mis sel aastal toimub 20. korda. “Osalejaid on nagu ikka üle 50 ja paljusid osalejaid nii mandrilt kui ka saarelt sai kohatud juba esimesel püügipäeval Saaremaa territoriaalvetes harjutamas,” märkis Aivar Sõrm.

Kalavetelt oodatakse kevaditi uudist ka räimerindelt. Pikisilmi oodatud kastmõrdade täitumine on ka lõpuks alanud. Esmaspäeval ja teisipäeval tulid rannakalurid Nasvale sisse juba nii mõnegi tonnise lastiga. Eile oli veidi kehvem hommik, kuid avaldati lootust, et merehõbedaga lähevad lood ikka paremaks.

Kuressaare sai esimese kalarestorani



Kuursaali restoran KuKuu, mis suviti meelitab oma igapäevase värske kalavalikuga ja mille menüüst võis heal päeval leida 5–7 sorti värsket kala, on otsustanud lõpuks nii-öelda kapist välja tulla ja ennast ametlikult kalarestoraniks nimetada.

Tegemist on esimese kalarestoraniga Kuressaares ja Saaremaal. Vaeva nad selleks nägema ei pidanud, tuleb vaid oma senist joont hoida. KuKuu peakokk Toomas Leedu ütleb, et ta saab aru, miks keegi pole seni midagi taolist teinud. Värske kala hankimine on keeruline ja kalarestorani sissetöötamine võtab omajagu aega.

Leedu sõnul annab konkreetne nimi ka kliendile selgema sõnumi. Seda enam, et see osa oli turul täitmata. Liha- ja taimetoidud on menüüs senini, kuid nüüd on isu kalateemaga veelgi rohkem toimetada ja rohkem nagu kohustust ka.