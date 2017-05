Hooldekodusse, ent valla ülalpidamisele

On paraku üsna tavaline, et hooldekodusse tuleb elama eakas, kel ei ole millegagi oma ülalpidamise eest tasuda, kuna ta on kogu oma vara kinkinud või pärandanud inimesele, kel tema ülalpidamiskohustust pole,” ütleb Muhu valla sotsiaalnõunik Triin Valk (pildil).

Sageli on aga nii, et inimene on oma maja juba pärandanud või kinkinud kellelegi, näiteks kaugemale sugulasele või naabrile, kel ülalpidamiskohustust ei ole.

Iga lugu on erinev. Vahel võib pärandisaajate seas olla ka selliseid inimesi, kes on eaka omakasupüüdlikult lihtsalt üle kavaldanud, teades väga hästi, et tollele endale ei jää midagi, millega oma toimetulekut kindlustada.

Ja paraku leidub ka eakate seas neid, kes oma vara pärandades või kinkides ei mõtle, mida ta oma tulevik talle tuua võib. Loomulikult on ka n-ö häid näited, kui pärijad võtavad kohustuse eaka ülalpidamiskulud katta.

Vahel on eaka inimese otsuse taga oma lapsed pärandusest ilma jätta vimm või halvad suhted. Pärandusest ilma jäetud lastel on aga sellele vaatamata perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

Muidugi on ka neid eakaid, kel lapsi ei ole ja kelle hooldekodusse tulekul peab neid hakkama ülal pidama kohalik omavalitsus.

Võib jääda mulje, et vald soovib hooldekodusse tulevate vanainimeste vara endale. Niimoodi mõtlejad-ütlejad ei anna endale aga aru, et inimeste ülalpidamisega kaasnevad kulud, mis ei ole sugugi väikesed.

Näiteks on Muhu valla selle aasta eelarves hooldekodu kohatasudeks ette nähtud üsna suur summa, 36 000 eurot. Muhu hooldekodus elab praegu üheksa inimest, keda peab ülal vald, sest nende pensionist ülalpidamiskulude katmiseks ei piisa. Hätta hoolt vajavaid inimesi jätta aga ei saa.

See, et vald peab katma eaka hooldekodus elamise kulud, kuna tal endal ei ole enam midagi, pole ainult Muhu valla probleem, vaid tuttav ilmselt kõigile valdadele.

On aga siiski palju selliseid inimesi, kes tulevad hooldekodusse, öeldes, et annavad selle eest oma vara vallale. Sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestab, et sotsiaalkaitsesüsteemi oluliseks osaks on isiku ja perekonna omavastutus. Seetõttu pean seda loomulikuks, et kui vald tasub inimese ülalpidamiskulud, on vallal õigus saada inimese ülalpidamiskuludeks summa tema pangaarvelt või talle kuuluv kinnisvara.