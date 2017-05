Juubilar Anne Olop korraldab personaalnäituse

Täna 60-aastaseks saav kunstnik Anne Olop avab homme kell 16 Kuressaare Raegaleriis isiknäituse.



“Näituse nimi on “Raamist väljas”, mis tähendabki sõna otseses mõttes maali mitte selle traditsioonilises raamistuses, vaid püüdsin raamidega pisut mängida. Kõik maalid on valminud viimase üheksa kuu jooksul,” tutvustas Olop näitust.

Anne Olop on sündinud 4. mail Tõrvas, kuid juba aasta hiljem asus perekond elama Saaremaale, kust tema vanemad pärit olid. Järgnesid õpingud Kingissepa algkoolis ja Kingissepa keskkoolis. Kuna joonistamine oli Annele südamelähedane, käis ta erinevates kunstiringides.

1973. aastal alustas Olop õpinguid Tartu kunstikoolis naha kunstilise kujundamise erialal. Tartu kooli ajast meenutas Anne paljusid õpetajaid hea sõnaga, aga eriliselt on talle meelde jäänud noor õpetaja Endla Tuutma, kellega eksperimenteeriti erinevaid joonistusvõtteid. “Tugev nahaeriala õpetus andis mulle hea aluse edaspidises töökohas oma oskuste rakendamiseks dekoori alal,” tunnustas Anne Olop kunstikooli. Pärast lõpetamist tuli ta tagasi kodusaarele.

Olop oli üks Saaremaa kunstiklubi asutajaliikmetest 1979. aastal ja on tänini osalenud kõigil klubi aastanäitustel. 1981. aastal oli tal esimene isiknäitus Kuressaares. Tänaseks on tal personaalnäitusi toimunud kaheksa.

1996. aastal asutas Anne Olop koos abikaasaga reklaamifirma Neli Disain OÜ, kus on nüüdseks töötanud kakskümmend aastat. Ta on viiel korral pälvinud “Kuressaare aasta reklaami” I preemia ja ühel korral II koha. 2004. aastal võitis Anne Olop Kuressaare-teemaliste taieste konkursil peapreemia töö “Kuressaare II” eest.

Näitus Raegaleriis on avatud 3. juunini.