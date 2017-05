Kaks auväärset kodanikku saavad linna teenetemärgi

Kuressaare linnavolikogu otsustas tänavu linna teenetemärgiga tunnustada paljudele südamesse jäänud pedagoogi Els Treid ja Triigi sadama direktorit, raugematu vaimuga Mati Põldu.

Teenetemärgid antakse üle tuleval esmaspäeval, kui tähistatakse Kuressaare linna sünnipäeva.

Kuna tänavune aasta on Eestis kuulutatud laste ja noorte kultuuriaastaks, mille eesmärk on väärtustada järelkasvu, esitati üheks Kuressaare teenetemärgi kandidaadiks oma elutöö lastele pühendanud Els Trei.

Ta on töötanud ka Salme kultuurimajas ja tantsinud ise rahvatantsurühmas, samuti on ta laulnud erinevates kollektiivides ja olnud tubli tegija kergejõustikus. Suure osa oma elutööst tegi Els Trei aga toonase Kingissepa 4. lastepäevakodu juhatajana, kus tööstaaži kogunes 26 aasta jagu.

Ei meeldi tähelepanu



Els Trei sõnul on tema elufilosoofiat kujundanud juba vanavanematelt kuuldud tarkus: “Ole teiste vastu hea, siis ollakse ka sinu vastu head.”

Tagasihoidlikult lisas ta, et ei pea ennast tegelikult üldse tunnustuse vääriliseks, ja arvas, et on olemas temast palju tublimaid inimesi.

“Mulle ei meeldi üldse tähelepanu ning miski siin elus pole olnud ajendatud vajadusest tunnustuse või kiituse järele,” rääkis Els Trei. “Mul on lihtsalt olnud rõõm töötada koos nii heade inimestega, et nemad aitasid ka mul paremaks saada.”

Lapsevanemad, õpilased ja kolleegid peavad Els Treid hoolivaks ja empaatiliseks inimeseks, kes leidis alati lohutussõnu ja oskas murepilved eemale tõrjuda. Oma loomupärase sõbralikkusega lõi ta professionaalse ja üksmeelse kollektiivi, mis tegi võimalikuks selle, et lastel oli toetav keskkond, kus õppida ja kasvada.

Els Trei on ise üles kasvatanud kolm last ja sama palju on tal praeguseks ka lapselapsi. Pensionipõlves ei ole ta minetanud huvi kultuuri vastu, tegeleb endiselt laulmisega ja on tihe muusikaürituste külastaja.

Teine autasu pälvija – hiljuti juubelit tähistanud Mati Põld – on elu jooksul pidanud mitut vastutusrikast ametit ja aidanud kaasa kohaliku elu edendamisele.

“Kogu see asi tuli ausalt öelda suure üllatusena,” rääkis Põld teenetemärgi saamise teatest. “Ma ei tea, mis ma niisugust teinud olen, et seda ära teenida, aga loomulikult on tore, kui keegi tunnustab.”

Arendab sadamaid



Taasiseseisvunud Eestis valiti ettevõtlik majandusmees Kuressaare linna volikokku, kus ta ka kolm aastat toona veel täpselt reglementeerimata olukorras esimehena tegutses ja aitas inimeste muredele lahendusi leida.

Saaremaa ühisgümnaasiumi põlengu ajal tõttas Mati appi lapsi päästma ning meenutab seda ka praegu kui oma elu ühte traagilisemat päeva.

Viimased paarkümmend aastat on Mati Põllul möödunud erinevaid sadamaid juhtides. Raugematu vaimuga mees on andnud oma panuse Roomassaare, Virtsu ja Kuivastu, Kihnu ja Munalaiu, Manija ja Triigi sadama arengusse.

Lisaks sellele on ta kauaaegne Saaremaa meeskoori SÜM liige ja peab laulmist hingekosutavaks tegevuseks. Samuti meeldib Põllule oma Mändjala suvekodus vitspunutisi meisterdada ja kala püüdmas käia.

Üks vaieldamatu hingesoojuse allikas on tema jaoks aga perekond. Kaks tütart ja kolm lapselast veedavad samuti meelsasti aega Mändjalas, kus ühiselt põnevaid seiklusi ette võetakse.

Kuressaare teenetemärgid antakse üle linnaõiguste saamise päeval ehk linna sünnipäeval 8. mail. Teenetemärgi saajad kantakse ka linna auraamatusse.