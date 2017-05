Kuressaare 454

Tuleval esmaspäeval, 8. mail on linna sünnipäev, nimelt möödub Kuressaarele linnaõiguste andmise päevast 454 aastat.

Linna sünnipäeva tähistamisega alustati õigupoolest juba mõned päevad tagasi: 30. aprillil avati turismihooaeg, Kuressaare kuulutati Eesti päikesepealinnaks ja seda tähistati meeleoluka vabaõhukontserdiga, kus esines ansambel L’Dorado. Välja kuulutati ka päevalille kasvatamise konkurss ja Kuressaare kõige eesrindlikumad päevalilled selgitatakse välja septembri keskel.

Linna sünnipäeva muudab pidulikuks traditsiooniline teenetemärgi üleandmise tseremoonia. Kuressaare teenetemärk antakse austusavaldusega teenekale kuressaarlasele ja tänavu pälvivad linnavolikogu otsusel selle tunnustuse Els Trei ja Mati Põld. Els Trei puhul tuuakse esile tema elukestvat lastele pühendumist, pikaajalist pedagoogilist tööd ning 27 tööaastat 4. lastepäevakodu juhatajana. Mati Põld on paistnud silma aktiivsusega ühiskondlikus elus ning viimase paarikümne aasta vältel on ta töötanud mitme sadama juhina, andes olulise panuse Roomassaare, Kuivastu, Virtsu, Kihnu, Munalaiu, Manija ja Triigi sadama arengusse. Aastatel 1993–1996 oli Mati Põld Kuressaare linnavolikogu esimees.

Linna sünnipäevaürituste kavas jagub üritusi tuleva nädala lõpuni. Täna, 4. mail annab Arensburgi Muusa lounge´is kontserdi Mike Parker’s Trio Theory (NY/Chicago/Krakow). 5. mail toimub Kuressaare spordikeskuses Linnade Karikas 2017 võrkpallis ja lossipargi kõlakoja eest algab Tour d’ÖÖ ehk jalgratastel ühiskulgemine õhtustel linnatänavatel.

6. mail jätkub Linnade Karikas, toimuvad golfiturniir Kuressaare Open 2017 ja Kuressaare 36. linnajooks ning õhtust meelelahutust pakuvad Kuressaare Minifilmi galaõhtu linnateatris, Sadhu Jam kuursaalis ning duo Kairit ja Toomas esinemine hotelli Arensburg Muusa lounge´is.

10. mail toimub Kudjape terviserajal Punase Risti jooks ja õhtul kell 18 on Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas väike laulupidu, kus osalevad koorid JO-LE-MI, Kratid, Kressendo ja Kreedo. 11. mai õhtul on kõik oodatud kultuurikeskusse emadepäeva kontserdile. 12. mail on linnateatris teatri Must Kast etendus “Jõud”, kultuurikeskuses Vanalinna kooli kevadkontsert ja kuursaalis tähistatakse kontserdiga Kuressaare linnaorkestri 20. aasta juubelit.

13. mail toimub lossipargis Lions-klubi heategevuslik kevadlaat ja õhtul linnateatris Ilona Vapperi tantsuetendus “Desiderium”. 14. mail kutsuvad Kuressaare kogudused emadepäeva jumalateenistustele.