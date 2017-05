Kuressaare linnaorkester saab 20

12. mail tähistatakse kuursaalis Kuressaare linnaorkestri 20. aasta juubelit ja koostöös solist Kärt Männaga on publikule kingituseks mitmekülgne kontsertkava. Kontsertkava rikastavad Toomas Tangi kitarri-, Karlis Saare trompeti- ja Matis Männa saksofonisoolod.

Orkestri juhi Matis Männa sõnul on linnaorkester pidevas tegevuses, olemuselt emotsionaalne ja hoiab lippu kõrgel ehk ei soovi esitada primitiivset repertuaari. Puhkpilliorkestrist kontsertorkestriks arenenud linnaorkester koosneb õppinud instrumentalistidest, muusikakooli pedagoogidest ja vilistlastest ning olulisel kohal on ka muusikakooli õpilaste juhendamine ja integreerimine juba kogenud orkestrantidega.

Kuressaare linnaorkestris on omandanud esimesi lavakogemusi paljud Saaremaalt pärit tunnustatud muusikud, nagu Maria Faust, Andre Maaker, Karlis Saar, Martti Nõu, Ahto Nellis, Pille-Rite Rei, Priit Arge jne. 20 tegevusaasta suurematest saavutustest toob Matis Männa esile Kuressaare Suvemuusika projektis osalemise (alates 1997), Saaremaa rütmi- ja improvisatsioonilaagri käimatõmbamise (2000), Eesti Saarte Noorte Puhkpilliorkestri käigus hoidmise (alates 2006) ja salvestamise Eesti Raadio fonoteeki (2005).

“Iga muusikakollektiivi jaoks on esimesed viis-kuus aastat kõige värvikamad. Oleme osalenud mitmete suurehitiste nurgakivi paneku tseremooniatel, Virtsu tuulepargi avamisel, Kuressaare Linnateatri avamisel ja Peeter Volkonski lavastatud suveprojektis,” tõi Männa näiteid. “Meeldejäävad koostööprojektid on seotud paljude eesti lauljatega ja meil on õnnestunud olla saateorkestriks näiteks Liisi Koiksonile, Pirjo Levandile, Meribel Müürsepale, Liisu Otsale, Maria Välile, Vello Orumetsale, Margus Vaherile ja Ivo Linnale.”

Matis Männa tänab pikaajalise koostöö eest Kuressaare linnavalitsust, muusikakooli ja Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgruppi ning soovib, et ka tulevikus jätkuks noori talente, kes soovivad instrumentaalmuusikat õppida ja pilli harjutada. Kindlasti soovib orkester jätkata koostööd Hollandi orkestritega ja järgmisel kevadel annab Kuressaares kontserdi 96-liikmeline Siitardi maakonna sümfooniline puhkpilliorkester.