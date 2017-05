Kuressaare linnateatri suvelavastus toob tuntud ja tundmatu sadamaaita

Kuressaare Linnateatri sadamaaidas etenduvas suvelavastuses astuvad üles Mirtel Pohla, Triinu Meriste ja Henessi Schmidt.

Aastase pausi järel kolib linnateatri suvelavastus tagasi sadamaaita. Lavale tuuakse tuntud inglise näitekirjaniku Alan Ayckbourn´i “Madu oma rinnal” (“Snake in the Grass”). Thrilleri ja tragikomöödia elemente sisaldav näitemäng räägib loo kolmest naisest. Neist kaks on õed, kes pole aastaid kohtunud, kuid isa surm toob nad jälle kokku.

Triinu Meriste Ugala teatrist tegi kaasa ka mulluses suvelavastuses, David Tristrami “Hüpnoosis”. Nii filmidest kui ka teatrilavadelt tuttava Mirtel Pohla jaoks on see esimene Kuressaare Linnateatri lavastus, kus ta kaasa teeb. Henessi Schmidt on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudeng teatrikunsti 12. lennust (2015–2019) ja lavastaja Peeter Tammearu õpilane.

Saarte Häälele ütles Tammearu, et algselt oli mõte teha lavastus terve 12. lennuga, kuid läks teisiti. “Mingitel põhjustel see ei õnnestunud, nii et jäi üle kasutada sealt ainult ühte inimest,” lausus ta.

Nii Schmidti kui ka teised näitlejad valis rollidesse Tammearu. Lavastuse kunstnik on Annika Lindemann ja muusikalise kujunduse eest hoolitseb Veiko Tubin Tallinna Linnateatrist.

Sadamaaidas tagasi



Alan Ayckbourn on lavastaja sõnul teadlikuma publiku jaoks suhteliselt kindla peale minek ja tema näidendeid on Eestis lavastatud mitmeid. Tammearu tõi muu hulgas välja kirjaniku väga häid dialooge. Näidendi on tõlkinud Kuressaare Kultuurivara loovjuht Mari-Liis Pärn, kes on hariduselt lavastaja ja näitekirjanik. Tõlke toimetas Tammearu.

“Kuressaare publiku suureks rõõmuks oleme sadama­aidas,” nentis lavastaja, kes ise sellest eriti vaimustuses ei ole. Tammearu märkis, et tal pole aida vastu midagi, kuid see lavastus sobiks ehk paremini hoopis kuhugi kolmandasse paika. “Aga seda pole nii lihtne võtta,” tõdes ta.

Kuressaare Linnateatri direktor Piret Rauk ütles, et tänavune suvelavastus pakub traagikat, põnevust ja veidi huumorit. Samuti on seal mõningaid kriminaalseid seiku. “See ongi see, mida inimesed suvel näha tahavad,” lisas ta.

Kaalumisel oli ka üks teine variant, kus oleksid rollid saanud Kuressaare Linnateatri enda neli mullu palgatud näitlejat. “Aga me ei saanud seda lugu kätte,” sõnas Rauk ja lisas, et kõiki linnateatri noori näitlejaid näeb Kuressaare lavalaudadel uues lavastuses mängimas taas sügisel.

“Teater pole ammu enam inertne süsteem, mis toimetab ühes kohas,” kinnitas Kuressaare Linnateatri direktori asetäitja loomealal Aarne Mägi, viidates, et tänapäeval näitlejad rändavadki teatrite vahet. Ka Kuressaare Linnateatri näitlejad teevad teadupärast koostööd mandril asuvate teatritega.

Mängitakse 10 korda



Aarne Mägi on igati rahul, et sadamaaida uus omanik Alo Ehasoo on kultuurisõbralik inimene. “Ta andis mõista, et saame kindlasti mängida sadamaaidas nii sel kui ka järgmisel aastal,” märkis teatri loominguline juht.

Alo Ehasoo kinnitas, et sadamaaida suur ruum saabki edaspidi olema teatrietenduste, kontsertide ja muude ürituste korraldamiseks. “Ongi selleks soetatud, et saaks korda teha ja elu käiks seal,” sõnas ta.

Kahevaatuseline “Madu oma rinnal” esietendub 29. juulil. Seda mängitakse kümnel korral, viimane etendus on 10. augustil. Kuigi reklaamitud lavastust veel pole, on pileteid müüdud juba omajagu.