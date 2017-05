Päevaga toodi 12 tonni mööblit

Suurjäätmete tasuta vastuvõtt, mis mõeldud Lääne-Saaremaa kodumajapidamistele, tõi avapäeval Kudjape jäätmejaama tosina tonni jagu vana mööblit.



Alates teisipäevast võetakse Kudjape jäätmejaamas tasuta vastu Kuressaare linna, Lääne-Saare, Pihtla, Mustjala, Salme ja Torgu valla elanike kodumajapidamistest toodavaid suuregabariidilisi jäätmeid ning selleks on nõutav eelregistreerimine omavalitsuses.

Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ juhatuse liige Urmas Meerits ütles, et esimesel päeval oli trügimist, aga eile oli juba vaikus majas. Põhiliselt toodi jäätmejaama tugitoole, diivaneid, kušette, kuid küllalt palju oli nurinat, et kampaania käigus ei võeta vastu vanu uksi ja aknaid.

“Kui teen kodus remonti ja viskan mööbli välja, siis selle saan tasuta ära anda, aga kui vahetan uksed või aknad, siis neid ei saa. See pole loogiline,” nentis Meerits.

Pahandatakse jäätmejaama töötajatega, kuigi nemad ei ole kampaania tingimusi teinud.

“Et iga vetsupoti pead ametniku juures ära registreerima, see on paras nõmedus. Asi võiks ikka lihtsam olla. Varasematel aastatel on vastu võetud kõik suurjäätmed, piirang oli vaid ehitus­ettevõtetele,” rääkis Meerits.

Möödunud aastal võeti sarnase kampaania käigus vastu 40 tonni suurjäätmeid.

Linnavalitsus selgitas, et kogumiskampaania tingimusi koostades on lähtutud Lääne-Saaremaa jäätmehooldus­eeskirjast ning aknaid ja uksi ei käsitleta suurjäätmete, vaid ehitus- ja lammutusjäätmetena.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Katrin Koppeli sõnul on Kuressaare linnas hetkel suurjäätmete äraviimiseks kooskõlastuse saanud 65 majapidamist.