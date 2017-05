Saaremaa Kaubamaja infolaud-piletipunkt kutsub ligi astuma

Aprilli algusest on Saaremaa Kaubamaja esimesel korrusel peasissekäigu kõrval ja vahetult enne Ilumaailma sissekäiku avatud infolaud-piletimüügipunkt.

Infotöötaja Maris Pavelsoni (fotol) sõnul on esimene kuu olnud tegus ja inimesed astuvad tegelikult üsna usinalt ligi. Seda kasvõi selleks, et kiita kaubamajas tehtud uuendusi.

Samas jagab infotöötaja vajadusel teavet selle kohta, kus pärast ümberkorraldusi majas kohta vahetanud osakonnad asuvad. “Kaubamaja uueneb hoogsalt ja nii saab suund, kust mida otsida, inimestele kätte näidatud,” kinnitab Pavelson. Infolauas on teinegi infotöötaja – Signe Tulk.

Tegevusvaldkondi on infolauatöötajal veelgi. Peaasjalikult jagab ta teavet COOP-i uudiste, aga ka näiteks COOP-i pakutava järelmaksu kohta. Saabuvate koolilõpetamiste valguses on see tema sõnul praegu eriti hea võimalus. Järelmaks pole mõeldud vaid ülisuurte ostude tegemiseks, seda võib vabalt kasutada ka uue ülikonna või lõpukleidi soetamiseks. Käimasoleva kampaania raames on kuni 12-kuulisel järelmaksul 0% intress ning kampaania kestab 23. juunini.

Infolauas vormistada COOP-i väikelaenu – selgitatakse tingimusi ja aidatakse avalduse tegemisel. Ka kõik Säästukaarti ja Säästukaart Plussi puutuva saab 1. korrusel korda ajada.

Lisaks müüakse infolauas Piletilevi ja Piletimaailma pakutavaid teatri- ja kontserdipileteid. ning Maris Pavelson on lahkelt valmis jagama huvilistele infot üritustest, mis üle Eesti toimumas, et piletite ostmise otsuse tegemisele kaasa aidata.

Ka oma maja üritustele, näiteks “Kiiktoolitunnile” on võimalik pileteid lunastada infolauast. Samuti käib nädalalõppudel toimuvate Vabalava üritustega seonduv asjaajamine-infovahetus selle leti kaudu.

Plaanis on pakkuda ka pakihoiuteenust, kus kliendid saavad ostlemise ajal oma kotte ja soovi korral miks mitte ka üleriideid hoida.

Kõigele lisaks on infolauas võimalik IIZI liikluskindlustus vormistada – see teenus on mõeldud eelkõige neile, kes ise arvutiga väga sinasõber ei ole – ja peagi tulevad müügile Eesti Loto lotopiletid. Seega on infolaual pakkuda palju muudki, kui lihtsalt infot!

Avatud on infolaud argipäeviti kell 10–19, laupäeval ja pühapäeval kell 10–16.