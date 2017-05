Uisk loodab sel aastal masti alla saada

Muhu uisk Moonland peaks Eesti 100. aastapäeva tähistama purjede alla saamisega. Mihkel Jürisson MTÜst Väinamere Uisk ütles, et selle aasta ehitusplaanid näevad ette elektroonika paigaldamist ja sisetöid. Plaanidesse on võetud ka mastipuu ja mastirautiste paigaldamine. „Kui uisu masti saame sel aastal püsti, on lootus 100. vabariigi aastapäevaks ka purjed heisata,” ütles Jürisson. „Purjesid saab ehk katsetada, aga täispurjestuse valmiduseks koos vastukaalu ja püstivuskatsetega jääb arvatavasti aega napiks.”

Hoogu on kogumas Uisu ühingu algatatud Moonlandi õppeprogramm. Maikuu alguses toimus järjekordne õpituba, kus Kuressaare Ametikooli õpilased tutvusid erinevate laeva peentöödega. Otste markmist, kousi kinnitamist, kleedimist ja pentseldamist tutvustas Rauno Kivilo, kes on kogemusi omandanud mitmel ajaloolisel laeval madruse ja pootsmani ülesannetes. „Suvel saavad aga noored praktikat meresõitudel,” kinnitas Jürisson.