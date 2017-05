ÜLESKUTSE: Ühe vana on teise uus

“Teise ringi kaubandus on Saaremaal õitsenud juba aastaid ja Kuressaare tänavafestival on otsustanud selle soodsa pinnase ära kasutada,” kirjutab ettevõtmise korraldajate hulka kuuluv Kristina Mägi. “Mai lõpus toimub kaks taaskasutust propageerivat üritust – kirbukas ja garaažimüük.”

Taaskasutus on tänapäeval väga aktuaalne teema. Kahanevate ressursside ja kasvava populatsiooniga maailmas on hakatud loodusvarude kasutamisse suhtuma järjest vastutustundlikumalt. Prügi tuleb sorteerida kümnesse erinevasse hunnikusse, vanadest plastpudelitest tehakse kangast ja Hiina riidevabriku masstoodangu ülejääkidest kõrgmoodi. Mõne jaoks on see elustiil, teisele moodne massiga kaasa­jooksmine.

Kuressaare-sugusele väikelinnale, kus õhk on puhas ja joogivett piisavalt, tunduvad taaskasutuse põhimõtted ehk veidi kauged. Kui prügi sorteerimisega ei ole meil alati kõige eesrindlikumad lood, siis riiete taaskasutuses ei saa saarlastele küll midagi ette heita. Teise ringi kaubandus on siin õitsenud juba aastaid ja “mandrikadki” teavad, et Eesti ühed paremad kasutatud riiete poed on just siin. Olgu teise ringi riiete edu saladuseks saarlaste alla keskmise palk (mis “päris” poest asju osta ei luba), tavakaubanduse kasin valik või maailma säästmise põhimõtted – võta nüüd kinni.

Kuressaare tänavafestival on otsustanud selle soodsa pinnase ära kasutada. Mai lõpus toimub kaks taaskasutust propageerivat üritust – kirbukas ja garaažimüük. Ürituste ajastus on väga hea, kuna tavaliselt tunnevad inimesed just kevaditi vajadust suurpuhastuse järele. Kraamitakse kappe ja keldreid, kust sageli tuleb välja asju, millele ausalt otsa vaadates tuleb tunnistada, et ega seda ülearu palju kasutata. Sellised asjad olekski mõistlik uuele ringile saata.

Kirbukaid on Saaremaal ikka aeg-ajalt korraldatud ja need on olnud üsna populaarsed. Osa kohe sedavõrd, et on kujunenud regulaarseteks kindla intervalliga toimuvateks üritusteks. Sinna kategooriasse pürib ka Kuressaare tänavafestivali kirbukas. Tegelikult toimub neid 27. mail Kuressaare kesklinnas suisa kaks. Kuressaare raekoja tagusel terrassil toimuval kirbukal on kõigil huvilistel võimalus oma ülearune kraam letti lüüa. Olgu selleks siis äratüüdanud kotike, väikseks jäänud kleit, igavaks muutunud ehted või mõni muu asi, mis on koju seisma jäänud. Soolise diskrimineerimise vältimiseks on kirbukale vägagi oodatud osalema ka meesterahvad, kellel üle mõni tehnikavidin, traksid või äkki suisa ülikond.

Kuressaare tänavafestivali teine kirbukas toimub Lasteaia tänaval, kuid sinna pääsevad vaid privilegeeritud. Nimelt on sellele kirbukale seatud vanusepiirang ja ühelgi täisealisel sinna asja ei ole. Seal saavad väikesed ärihaid oma vanad Barbie´d müüki panna, kapis seisvad Legod rahaks teha ja kellele neid eelmise talve uiske ikka vaja on? Need saab seal maha müüa!

Esmakordse ettevõtmisena toimub Kuressaare tänavafestivali raames 28. mail ülelinnaline garaažimüük. Nimest ei maksa ennast häirida lasta, sest tegelikult võib lisaks garaažiuksele valla lüüa nii keldri, elutoa kui ka kasvuhoone ukse. Müügiks võib sel päeval pakkuda enam-vähem kõike – riideid, mänguasju, hoidiseid, istikuid, raamatuid, tööriistu, jalgrattaid, lapsevankreid jne. Ühesõnaga – kui sul on kodus midagi, mida sa ise enam ei vaja, siis kindlasti on teises linna otsas keegi, kellel on just see asi puudu. Mai alguse seisuga on garaažimüügil kirjas juba kümmekond aadressi, kus lisaks asjade müügile on plaan avada kodukohvik, iluaed või suitsuahi. Sellest tõotab tulla ettevõtmine, millest ükski saarlane ei taha ilma jääda.

