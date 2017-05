Ülevaade tegemistest

Iga kuu esimeses linnalehes annab linnapea Madis Kallas ülevaate viimase aja olulisematest sündmustest ja kohtumistest.

• Mitmed kohtumised toimusid seoses võimaliku erihoolekandeasutuse rajamisega Aia tänavale haigla kõrvale ja külastasime koos haigla piirkonna elanike esindajatega Viljandi erihoolekandeasutusi.

• Osalesin ühinemise juhtkomisjoni koosolekul ja struktuuriseminaril – ühinemine liigub vaikselt, aga kindlalt edasi.

• Toimus noortekeskuse juhi konkurss ja on loodud kõik eeldused selleks, et uues hoones saab uue hooga jätkata.

• Osalesin Kuressaare ametikooli nõunike koosolekul, kus saime ülevaate aastaaruandest.

• Osalesin mitme näituse avamisel: Saaremaa kunstiklubi kunstnike tööde näituse avamisel kultuurikeskuses ning Aleksander Suumani näituse avamisel ja luulekogu esma-

esitlusel linnateatris.

• SOL-i juhatuse koosolek toimus sel korral Kihelkonnal.

• Osalesin esimest korda Eesti linnade liidu juhatuse koosolekul ja lisaks riigikantseleis toimunud isesõitvate autode teemalisel koosolekul, kus arutati ka koostööd kohalike omavalitsustega.

• Linnavalitsust külastas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht ja rääkisime võimalikust koostööst seoses Europe Direct´i teabekeskustega.

• Osalesin väärikate ülikooli 2016/2017. õppeaasta lõpuaktusel ja rõõmustav oli näha, kui jõudsalt see kool kasvab.

• Kohtumisel Kuressaare hambaarstidega arutasime võimalikku erakorralist hambaravi suvistel nädalavahetustel ning seis on väga lootustandev.

• Külastasime Pärnu linnavalitsust ja riigigümnaasiumi, sest Pärnuga on meil palju ühiseid väljakutseid.

• Toimusid Saaremaa prügila ja Kuressaare Soojuse üldkoosolekud, kus kinnitati majandusaasta aruanded.

• Noorte alkoholivastase programmi raames kutsusime aprillis linna noortekeskusse Saaremaa põhikoolide 9. klasside esindajad, et lõpupidude perioodi eel rääkida alkoholi kahjulikkusest.

• Võõrustasin raekojas EELK kirikukogu saadikuid ja andsin ülevaate haldusreformist.

• Avasin Spaaremaa Wellfesti turismikonverentsi.

• Osalesin kultuurikeskuses toimunud Iiri õhtul.

• Osalesin päikesepealinna pidustustel, kus kuulutasime Kuressaare Eesti päikesepealinnaks.

• Koostöös linna noortekoguga toimus traditsiooniline kohtumine “Kohv poliitikutega” (pildil).