BWB tegi ameeriklasest tippjuhi päevapealt töötuks

Nasval tegutseva laevaehitusfirma Baltic Workboatsi (BWB) juhatusega alles selle aasta alguses liitunud David O’Brock sai läinud reedel ootamatult kinga.

Vahetult enne töörahvapüha BWB omaniku ja juhatuse liikme Margus Vanaseljaga koos maha istudes ei osanud David O’Brock aimatagi, et tõustes tal tööd enam pole. Juhatuse liikme leping lõpetati põhjusel, et ettevõtte praeguses arengufaasis ei ole O’Brock ikkagi see inimene, keda nad vajavad.

Vanaseljat ennast eile kommentaariks tabada ei õnnestunud. Ameeriklase jaoks tuli teade aga läinud nädala lõpul kui välk selgest taevast. “Olen 47 aastat vana ja ei ole kunagi varem kuskilt kinga saanud… Kuid eks seegi on kogemus ja õpin ka sellest midagi,” tunnistas ta.

Lahku mindi siiski sõbralikult. Ette heita pole O’Brockil saarlastele midagi. Pikaajalise tippjuhina mõistab O’Brock, et erafirmas ei olegi vaja töölepingu lõpetamiseks ülearu palju põhjusi välja käia. “Neil on igati õigus valida, kes on õige inimene just nende firma jaoks,” nentis O’Brock.

Ta ei eitanud, et tal on kahju tööst Saaremaa laevaehitusfirmas loobuda. “Kõiges, mida teen, annan endast sada protsenti,” sõnas O´Brock. Nii andis ta endast kõik ka BWB-s ning talle tundus, et koos hakati tegema just positiivseid muudatusi. “Aga selline see otsus neil oli ja nüüd on mind esimest korda elus ees ootamas vaba suvi,” lausus O’Brock, andes mõista, et uut töökohta tal varnast võtta pole.

Töötuks jäämine tuli sedavõrd ootamatult. Silmapiiril polnud tal ühtegi alternatiivi ja ta isegi ei otsinud midagi. “Tavaliselt kui inimene on just uuele tööle läinud, siis jätavad teda mõneks ajaks rahule ka head hunter’id (nn talendikütid – ingl k),” kõneles värske töötu. Arvestades siinse turu väiksust, ei usu O’Brock, et keegi teda vastu suve värbama hakkaks. Kui kellelgi talle aga uut töökohta pakkuda on, kaalub ta seda kindlasti hea meelega.

Et mõni teine Saaremaa laevaehitusfirma ta nüüd endale napsaks, O’Brock ei usu. “Ma ei ole tehnikainimene. Olen see, kes ehitab üles firma, selle struktuuri,” tõdes avatud suhtlejana tuntud O’Brock.

Samas ei välista ta midagi ja on valmis väljakutseteks väljaspool oma mugavustsooni. “Teadsin, et saarele tulek on risk, kuid riskin alati, kui saan seeläbi midagi uut juurde õppida. Pealegi, kui ei riski, siis ju šampanjat ei joo.”

Kauaaegne haruldaste muldmetallide tehase Molycorp Silmet juht David O’Brock asus tänavu jaanuaris juhatuse liikmena tööle BWB-s, kus ta põhiülesanne oli uute turgude leidmine.

O’Brock on sündinud, kasvanud ja kõrghariduse omandanud USA-s Ohios. 1994. aastal tuli ta vahetusprogrammi kaudu Eestisse ja elas selle raames põgusalt ka Saaremaal.

1999. aastal kutsuti ta Silmetisse müüki ohjama ja vahepeal töötas ta mõne aasta ka Viru Keemia Grupis, kuid 2007. aastast võttis ta taas üle Silmeti müügi ning seejärel juba kogu ettevõtte juhtimise.