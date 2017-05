JUHTKIRI: Mahavisatud 12 500 eurot

Eesti riik ei ole vaene. Olgugi et 12 500 euro suurune summa on riigi mastaabis peenraha, tõestab rikkust selle raha kulutamise viis. See oli summa, mis kulus küsitluse korraldamiseks Pöide valla ühinemise asjus. Selle raha oleks samahästi võinud ka saunaahju hakatiseks panna või niisama minema visata. 0,8-protsendiline hääletamisest osavõtt ei olnud selle kulutamist väärt.

12 500 on riigile peenraha. Demagoogitsedes võib ju väita, et selle raha eest saanuks nii mõnigi raskes seisus pere ilusama kevade. Demagoogia demagoogiaks, aga nii on. See on lihtsalt ebaõiglane.

Ega ette heita pole kellelegi midagi. Seadus nõuab arvamuse küsimist. Et keegi ei saaks kobiseda, et tema arvamust pole kuulatud. Demokraatia. Muidugi saab süüdistada ju rahvast, et miks nad siis ei tulnud arvamust avaldama, kui seda küsiti.

Tulnud ja ummistanud jaoskonnad ning jooksutanud VOLIS-süsteemi kokku. Kogu raha eest. Kuid olgem ausad – keda see kõik huvitab? Mitte kedagi. Sest paradoksaalsel kombel näidatakse selle arvamuse küsimisega, et tegelikult ei hooli sinu arvamusest keegi.