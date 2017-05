KUHU MINNA

REEDE, 5. mai



ÜRITUS

* Laulame koos Mariniga tuntud laule kl 13 Kuressaare päevakeskuses.

* Tour d’ÖÖ Kuressaare XL – jalgratastel ühiskulgemine õhtustel linnatänavatel algusega kl 21 lossipargi kõlakoja eest.

* Veski sünnipäev ansambliga Untsakad kl 20 Saaremaa Veskis.

NÄITUS

* Anne Olopi isiknäituse “Raamist väljas” avamine kl 16 Kuressaare Raegaleriis. Näitus jääb avatuks 3. juunini.

SPORT

* Linnade Karikas 2017 võrkpallis Kuressaare spordikeskuses: kl 12 Tallinn vs. Viljandi (naised); kl 14.30 Rakvere vs. Tallinn (mehed); kl 17.15 Kuressaare vs. Võru (naised); kl 19.45 Kuressaare vs. Pärnu (mehed).

* Credit24 rahvaliiga final-four võrkpallis kl 12 Kuressaare spordikeskuses.

* JK Sarma seeriajooks – 1 miil kl 19 Kuressaare linnastaadionil.

TANTS

* Klubis Diva DJ Peeter Kukk.

* Klubis Privilege videodisko: Urmas Rämmal gratest hits 70ndatest tänapäevani.

* Kodulinna lokaalis DJ Andi Pärnoja.

LAUPÄEV, 6. mai



ÜRITUS

* Euroopa päeva puhul avatud uste päev kl 11 väikelaevade kompetentsikeskuses (Tallinna tn 19).

* Koolinoorte lühifilmifestival “Minifilm” kl 18 Kuressaare Linnateatris.

* Sadhu Jam kl 19 Kuressaare kuursaalis.

SPORT

* 36. Kuressaare linnajooks: lastejooksu start kl 10.30; põhidistantside start kl 12 Kuressaare kesklinnast.

* U-12 jalgpall: FC Kuressaare – Saaremaa JK aameraaS kl 12 Kuressaare jalgpalli­staadionil.

* U15 poiste jalgpall: FC Kuressaare – Tallinna FC Flora II kl 14 Kuressaare jalgpallistaadionil.

* I liiga jalgpall: FC Kuressaare – Tallinna FC Flora U21 kl 16 Kuressaare staadionil.

* Linnade Karikas 2017 võrkpallis Kuressaare spordikeskuses: kl 11 pronksikohtumine (naised); kl 13.15 pronksikohtumine (mehed); kl 15.30 finaal (naised); kl 18 finaal (mehed).

* Credit24 rahvaliiga final-four võrkpallis kl 11 Kuressaare spordikeskuses.

TANTS

* Klubis Diva Linnade Karikas 2017 afterparty. Laval PÚR MÚDD.

* Kodulinna lokaalis DJ Urmas Rämmal.

* Mönusas Villemis Väike Mees.