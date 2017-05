Kuidas peatada hajakülade väljasuremine?

“Kuidas jagada uutes valdades riigi eraldatud raha ja osutada teenuseid demokraatlikult küladele ja hajaasustuspiirkondadele? Seda ei saa teha elanike arvu põhiselt, sest siis on suuremad asulad eelisseisus ja hajaasustuspiirkondadele ei jää peaaegu midagi,” kirjutab Saaremaa omavalitsuste ühinemisprotsessi külaelukomisjoni liige Vello Paas Silla külast Mustjala vallast.

Kui aga jagada raha ja teenused pindalapõhiselt, jäävad tiheasustuspiirkonnad peaaegu ilma. Raha ja teenused on mõeldud ikkagi inimeste jaoks ning jagamise peaksid otsustama uue omavalitsuse volikogu liikmed. Suure ühendvalla volikogusse saab ehk praegustest suurematest valdadest üks-kaks volikogu liiget, aga mõnest pisemast ei pääse sinna ühtegi. Kes kaitseb nende piirkondade huve?

Õiglane süsteem



Raha jagamiseks ja teenuste osutamiseks oleks hea kasutada mõistet “inimühik”. See saadakse valemiga inimasustusest, näiteks asustustihedus 100 inimest ruutkilomeetril või enam. Seal annaks iga inimene ühe inimühiku, mis teeb ühe inimese kohta 1 ha maad.

Asustustihedus 5 inimest ruutkilomeetril ehk 1 inimene 20 hektaril. See tähendab, et selles külas on üks inimene 20 inimühikut. Kui asustustihedus on aga 2 inimest km2, siis üks inimene on 50 inimühikut.

Variant: pindala sisse ei arvestata Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvaid alasid, kuna nendel aladel on väga väike kohalike inimeste inimtegevuse mõju elukõlbuliku keskkonna säilitamisel. Kui ehk läbivad ühendusteed ja kommunikatsioonide trassid.

Toodud suhe on näitlik. Seda on võimalik muuta, kuid selline arvestusmetoodika annab suhteliselt õiglase teenuste ja raha jagunemise riigis ning võimaldaks kaotada praeguse tasandusfondide süsteemi.

Ühendvalla kõik tulud tuleks jagada selle valla inimühikutega, mis on saadud külapõhiselt, ja vastavalt inimühiku asukohale (külale) teha raamatupidamises eraldi arvestus alamkonto näol.

Ühendvalla valitsemisel on lihtne võtta piirkonna külade elanikele osutatavate teenuste ja muude vallakorralduslike vajaduste rahuldamiseks nendelt kontodelt proportsionaalselt nendele küladele (elanikele) tehtud kulude katteks raha.

Ühendvallale taotlusi esitada ja rahakasutust kontrollida oleks korrektne külaliidritest nende oma valiku põhjal moodustatud komisjonil. Siin on õige koht viia ühendvalla tegutsemiseeskirjadesse sisse külaliidrite (olgu nad külavanemad või seltside esimehed või muidu aktiivsemad külaelanike poolt valitud kohaliku elu toimimise eest seisjad) või neid esindava külade foorumi suurendatud õigused osaleda ühendvalla piires rahaliste vahendite jagamisel ja teenuste osutamise otsustamisel.

Rooma õiguses, mis on paljude riikide valitsemise skeemi alusmaterjal ja mille paljud tõed on kasutusel tänini, oli valitsuse üks osa ehk tööriist valitsemisel rahvatribuunid, kaitsmaks lihtrahva huve. Rahvatribuunidel oli õigus panna veto ehk keeld ükskõik millise riigiorgani otsusele juhul, kui see oli vastuolus lihtrahva huvidega.

Külade foorum



Külade foorum või selle poolt valitud esindajad võiks ühendvalla juhtimisel omada samasugust õigust, kaitsmaks hajaasustuspiirkondade ja lihtrahva huve.

Külaliidrite tegevuse koordineerimiseks oleks hea teha koostööd Kodukandi liikumisega, kellest võiks kujuneda külade ja vallavalitsuse vaheliste suhete koordineerija, kerkinud probleemide lahkamise ja lahendusteede leidmise initsiaator. Võib-olla ka külade foorumi ellukutsuja. Ühendvalla tingimustes säilitaksime praeguse demokraatia, kuna otsustamine ei muutu väikese juhtkonna ainupädevuseks. Samas on riigireformi eesmärk vähendada valitsemiskulusid täidetud.

Külaliidrite tegevus on muidugi ühiskondlikel alustel toimiv tasuta tegevus, välja arvatud nn kontorikulud, koosolekutele kohalesõidu kulud ja koosolekute tarbeks kasutatavate ruumide rendikulud. Need oleks loogiline liita ühendvalla valitsemiskuludega. Kui on vaja, siis tuleb taotleda vastavate muudatuste sisseviimist vabariigi seadusandlusse ja ka ühendvalla liitumislepingusse.

Kuna maapiirkonnas elavad inimesed hoiavad seal toimetades selle piirkonna sõltumata nende soovist elamiskõlbuliku ka tiheasustusaladelt puhkama saabuvatele “suve-maalastele” ja loodusturismile, mis toob enim sisse tiheasustusaladele, siis kohalike tehtud tahtmatute kulude leevendamiseks on õiglane pakkuda neile samu teenuseid sama kvaliteediga kui tiheasustusaladel.

See rahastusmudel peaks tegema võimalikuks vähendada sotsiaalseid erinevusi maa ja linna vahel. Hajaasustuspiirkonna elukõlbulikuna hoidmine on riigi ühe osa, maa, väärtuse säilitamine. Aegade jooksul on looduskeskkond ja loomastik inim­asustusega kohanenud. See on muutunud omaette väärtuseks, mis võib hävida, kui inimene seal välja sureb.

Põhiline on aga maal elamise lihtsamaks muutmine kohapealsete teenuste osutamise abil, mis peaks suurendama inimeste maale elama asumist. Tõmbekeskustest kaugel elavate inimeste abistamiseks oleks soovitav vähendada nende üksikisiku tulumaksu kas maksu­erisuste kaudu või suurema maksuvaba miinimumi abil. Selline süsteem peaks peatama hajaasustuspiirkondade väljasuremise.