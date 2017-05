Miil ja Leedo vaidlevad Elb-Linki käivitamisraha üle

Saksamaal Elbe jõel laevaühendust pidanud Elb-Link Reederei asutajad Vjatšeslav Leedo ja Olav Miil vaidlevad laevaliini käivitamiseks tehtud kulutuste üle.



“Miil püüab end Elb-Linki kulutustest distantseerida. Ta ei taha neid tunnistada ja maksta, mis on Elb-Linki käivitamiseks tehtud,” ütles Leedo.

Kommenteerides uudist, et Olav Miili ettevõte M&V Laevad OÜ esitas kohtule hagi Saaremaa Laevakompaniilt 200 000-eurose võla ja viiviste väljanõudmiseks, märkis Leedo, et SLK-l on samuti nõuded Miili ettevõtte vastu.

“Me oleme suuliselt omavahel kunagi kokku leppinud, aga ta ei taha suulist kokkulepet tunnistada, nagu tihti on äripartnerite vahel,” lisas ta.

M&V Laevad esitas kohtule hagi Saaremaa Laevakompanii vastu põhivõlgnevuse 200 000 eurot ja 24. aprilli seisuga viivise 66 400 eurot ja lisanduva viivise väljamõistmiseks.

2. mail rahuldas kohus osaliselt M&V Laevade taotluse hagi tagamiseks. Hagi tagamiseks tuleb kohtumääruse kohaselt arestida hagihinnaga ehk 302 900 euro ulatuses Saaremaa Laevakompanii nõuded TS Laevad OÜ suhtes, mis tulenevad parvlaev Hiiumaa prahtimislepingust.

Sellega on TS Laevad OÜ-l keelatud Saaremaa Laevakompaniile prahtimislepingust tulenevate väljamaksete tegemine ja kuni võlanõude rahuldamiseni peab ettevõte tegema väljamakseid kohtutäituri kontole.

Miil soovis kaebuses alternatiivse taotlusena hagihinna ulatuses Saaremaa Laevakompanii arvelduskontode arestimist, kuid seda taotlust kohus ei rahuldanud.