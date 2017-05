Saaremaal ühinemiseelset palgarallit ei paista

Kuigi üle poolte omavalitsusjuhtide palgad on võrreldes mullusega tõusnud, ei paista töötasu suurendamises liitumiseelset palgarallit, nagu on täheldatud mõnel pool mujal Eestis.



Neljateistkümnest omavalitsusjuhist on võrreldes 2016. aasta 1. aprilliga põhipalka tõstetud kaheksal. Kuuel, nende hulgas suurimate palkadega Kuressaare linnapeal Madis Kallasel ja Lääne-Saare vallavanemal Tiina Luksil, on see jäänud samaks.Summaliselt suurima palgatõusu on saanud Mustjala vallavanem Kalle Kolter ja Laimjala vallavanem Vilmar Rei, kelle põhipalka on kergitatud vastavalt 143 ja 140 euro võrra. Salme vallavanema Kalmer Poopuu ja Valjala vallavanema töötasu on tõusnud 110 euro võrra.

Aasta varem kõige väiksema palgaga Pöide vallavanem Andres Hanso on tänu lisandunud 50 eurole kukutanud viimasele kohale Torgu vallavanema Tiit Põllu, kelle töötasu jäi mullusega võrreldes samale, 1250 euro tasemele.