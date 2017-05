Surmaga lõppenud jooming kohtus lahendust ei saanud

Kaks aastat tagasi Kuressaares Suur-Sadama tänava joomapunkris teise mehe surnuks peksmises süüdistatava protsess lükkus edasi, kuna mees loobus lühimenetlusest.

Riigi õigusabi korras määratud kaitsja Vahur Tänav ütles, et lühimenetlusest loobumise motiive ta ei tea, kuid viitas, et see kuulub süüaluse õiguste hulka.

Kuna süüdistatav vabaneb vanglast selle aasta juulis, leidis prokurör Gardi Anderson mitmeid põhjusi taotleda Ragnari uuesti vahistamist, tuues välja, et korduvad karistused ei ole oma eesmärki täitnud ja kuriteod võivad jätkuda. Samuti olevat süüalune varem ka tagaotsitav olnud ning prokurör viitas, et tema vahistamine oleks vajalik protsessi sujuvaks läbiviimiseks.

Ragnar arvas, et äärmisel juhul võiks ta paigutada kontrollitud koduaresti, mis võimaldaks tal vabanedes tööl käia ja kohtukulude maksmiseks raha teenida. Kaitsja sõnul on süüdistatav olnud igati aktiivne protsessis osaleja ning ta ei pidanud tõenäoliseks, et Ragnar ise hakkaks asjade edenemist takistama.

Ragnar kannab praegu vanglakaristust, mis määrati talle kinnipeetavana 2013. aasta juulis vangla rahustuskambris valvuri jalaga löömise ja hiljem purjuspäi auto juhtimise eest.

Lääne ringkonnaprokuratuur esitas 33-aastasele Ragnarile süüdistuse, mille kohaselt oli ta teist meest ühise joomingu käigus korduvalt niimoodi löönud, et teine vigastuste tagajärjel tekkinud verejooksu tõttu suri.

Saarte Hääl kirjutas 2015. aasta juunis, et Eikla kandist pärit 37-aastane Raivo, kelle surnukeha Suur-Sadama tänava joomaurkast leiti, oli surnuks pekstud juba teisipäeva öösel, kuid leiti alles neljapäeva õhtul. Kuna kogu korteris pidutsenud seltskond oli purjus, ei tehtud teadvuseta mehest välja ning nõnda avastati voodis teki all lebav surnukeha alles päevi hiljem.