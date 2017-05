Veinikonkursi finaali pääses kolm Saaremaa veini

Maalehe ja Veinivilla korraldatud koduveinikonkursil valiti 17 finalisti hulka ka kolm Saaremaal pudelisse pandud koduveini.



Konkursile saabunud 107 veini hulgast jõudsid eelvoorudest finaali konkursside uustulnuka Helle Timmi pihlakavein (2013. aastakäik) ja õuna-põldmarjavein (2015) ning õunamahla ja hibiskuseõite vein (2016), mille oli valmistanud tuntud veinimeister Katrin Paukson.

Anseküla kalmistuvaht Helle Timm ütles, et on veinitegemisega katsetanud juba nõukogude ajast peale, kuid pole osalenud ühelgi konkursil. “Ma ei näinud sellel mõtet, kuni nüüd tekkis soov teada saada, mida asjatundjad minu veinist arvavad,” rääkis Timm, kelle mõlemad konkursile saadetud veinid valiti finaali.

Helle Timmi sõnul ei ole konkursil esikoha saavutamine talle eluküsimus. “100 veini hulgas finaali jõuda, see on minu jaoks unistuste tipp, rohkemat ma ei ootagi,” lausus veinivalmistaja. “See tekitab minus sellise toreda tunde, et ma teen õiget asja.” Helle lisas uhkusega sedagi, et viimati joodi ka Korp! Vironia vennastumiskarikatest tema veini.

Veini on Helle teinud väga erinevast toorainest. “Kurgi- ja porgandiveini ma ei ole teinud, aga olen proovinud ära igasugused võililled ja apelsinid, aga eelistan ikkagi klassikalisi tooraineid,” rääkis Helle Timm. “Mõni tegu kukub välja paremini, teine vähem ja maitsed on ka väga erinevad.”

Tänavusel veinikonkursil laekus 107 veini 42 veinimeistrilt, mis tähendab, et igaüks osales keskmiselt 2–3 veiniga.

Konkursi üks korraldajaid Tiina Kuuler ütles Maalehele, et sel aastal oli konkursil veine vähem, kuid nende tase oli samm edasi, võrreldes varasematega. Eesti parim koduvein selgitatakse välja 3. juunil Haapsalus veinipäevadel.