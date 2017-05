LIHTNE KÜSIMUS: Millisele otsusele on Lääne-Saare vallavalitsus jõudnud Mündi tänava trasside osas, mille kohta kohus leidis, et vallavalitsus on käitunud valesti?

Kaire Müür, Lääne-Saare valla õigusnõunik:

Oleme arvamusel, et halduskohus on vääralt määratlenud vaidlusaluse trassi kui peremehetu ehitise ja ebaõigesti leidnud, et vald saab vaidlusaluse trassi peremehetu ehitisena hõivata. Meie hinnangul on kohtu järeldus trassi kui peremehetu ehitise osas väär ka seetõttu, et kohus on ebaõigesti kohaldanud vabariigi valitsuse määrust nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” ja eiranud riigikohtu praktikat.

Riigikohus on märkinud, et peremehetu ehitise hõivamise kohustus on pandud kohalikule omavalitsusele eesmärgiga korrastada omandisuhteid selliselt, et omandireformi käigus tekiks omanikuta asjale omanik. Seega ei ole korra eesmärk reguleerida olukordi, kus isik vastutuse välistamise eesmärgil on soovinud loobuda ehitise omandiõigusest, vaid reguleerida omandireformi raames õigussuhteid.

Antud vaidluses ei ole tegemist omandireformi käigus omanikuta jäänud ehitisega, mistõttu ei ole halduskohtu poolt kohaldatud vabariigi valitsuse määrus nr 211 valla hinnangul kõnealuses vaidluses kohaldatav. Kuna päris sarnast pretsedenti Eesti kohtupraktikast teada ei ole, siis ootab vald kõrgema astme kohtu nägemust antud küsimuses.