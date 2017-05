Kuressaare Raegalerii ootab külastama maitsekat, kohati provokatiivset ja meeli avardavat hallika koloriidiga üle valatud isiknäitust “Raamist väljas” juubilar Anne Olopilt.

Eile avatud näitust iseloomustas sel nädalal 60. sünnipäeva tähistanud Anne Olop järgmiselt: “Näituse nimi on “Raamist väljas”, mis tähendabki sõna otseses mõttes maali mitte selle traditsioonilises raamistuses, vaid püüdsin raamidega pisut mängida. Kõik maalid on valminud viimase üheksa kuu jooksul.” Nii on Olopi maalidel raami asemel kandvaks osaks riidepuu või on taies sõna otseses mõttes raami ümber jne. Kasutades kunstnik Külliki Järvila sõnu: «Annel on annet.»

Anne Olop on sündinud 4. mail Tõrvas, kuid juba aasta hiljem asus perekond elama Saaremaale, kust tema vanemad pärit olid. Järgnesid õpingud Kingissepa algkoolis ja Kingissepa keskkoolis. Kuna joonistamine oli Annele südamelähedane, käis ta erinevates kunstiringides.

1977. aastal lõpetas Olop Tartu kunstikooli ja tuli tagasi kodusaarele, kus tema esimeseks töökohaks oli Saare Kaluri kolhoosi dekoorateljee. Töö kõrvalt hakkas Anne tegelema maalimisega, eriti õlimaaliga. Anne Olop on üks Saaremaa kunstiklubi asutajaliikmetest 1979. aastal ja on tänini osalenud kõigil klubi aastanäitustel. 1981. aastal oli Annel esimene isiknäitus Kuressaares.

Näitus “Raamist väljas” on avatud 3. juunini.