Asjatundjad pakuvad küladele uusi nimesid

Seoses Saaremaa valla loomisega esitas kohanimenõukogu kõigile kattuvate külanimedega valdadele soovitused uute külanimede valikuks, millega tahetakse ühele poole saada juunikuu lõpuks.



Kokku on kattuvate nimedega külasid 62 ja viimastel nädalatel on toimunud mitmeid külakoosolekuid, kus nimeküsimus arutusel. Näiteks Mustjala Liiva küla elanikud on pakkunud uue nimena välja Liivaranna ja Pöide valla Keskvere rahvas hargtäiendiga Pöide-Keskvere.

Tuleval nädalal käsitleb teemat ka maakondliku ühinemise külaelukomisjon. Komisjoni esimees Jüri Saar rõhutas, et ühegi küla nime pole veel otsustatud ja valdadest alles oodatakse tuleva nädala istungi ajaks nimede ettepanekuid. Küll on nimemuutmise ajakava oluliselt kiirendatud ja augustikuu asemel tahetakse volikogudes vastavad otsused ära teha juuni lõpuks.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets, kes on ühtlasi ka kohanimenõukogu esimees, märgib liituvatele omavalitsustele saadetud kirjas, et täiesti uue nime võtmine ei ole enamikul juhtudel seadusest tulenevalt võimalik ning see ei ole ka elanike poolt oodatud.

“Üldreeglina, isegi kui külas ei ela enam inimesi, tuleks kaaluda, kas külanimi on kohanimena piirkonnas siiski oluline (geograafiline tähis, mälutähis). Küla(nime) kaotamine teise külaga liitmise teel peaks olema viimane võimalus ja väga hästi läbikaalutud otsus,” märgib ta.

Üldine põhimõte on külanime säilitamisel eelistada ajaloolisemaid nimesid. Mõnel juhul on võimalik pöörduda tagasi küla ajaloolisema nime poole või taasliituda emakülaga. Nime täiendi (nn hargtäiendi) valikul tuleb lähtuda kohanimeseaduse nõuetest, rõhuga piirkonna eripäral.

Kohanimenõukogu esitas kõigile kattuvate külanimedega valdadele ka soovitused uute külanimede valikuks. Eesmärk on hõlbustada kohalike volikogude tööd ja omavahelist koostööd nime määramisel, näidates ja selgitades erinevate ajalooliste nimede hargtäiendina kasutamise võimalusi.

Nimeettepanekud on välja töötanud kohanimenõukogu liikmed Marja Kallasmaa ja Peeter Päll (Eesti keele instituut) ja Evar Saar (Võru instituut), kes on valmis omavalitsusi nimevalikul ka edaspidi nõustama.

Asulanime otsustab kohanimeseadust järgides kohalik volikogu ja kinnitab riigihalduse minister, kes kuulab ära kohanimenõukogu arvamuse. Ühinevate valdade volikogud peaksid kohanimenõukogu soovitusel nimede valikul kindlasti koostööd tegema. Uued külanimed peavad olema antud 2017. aasta kohalike valimiste ajaks.

1. Ariste küla

Valjala Valjala-Ariste küla

Orissaare Tumala-Ariste küla, Pöide-Ariste (Tumala mõisavalla, Pöide kihelkonna järgi)

2. Hindu küla

Salme Salme-Hindu küla, Torgu-Hindu küla

Orissaare Hindu küla, Maasi-Hindu küla

3. Jõe küla

Lääne-Saare Loona-Jõe küla

Laimjala Audla-Jõe küla

4. Keskvere küla

Lääne-Saare Eikla-Keskvere küla

Pöide Keskvere küla, Pöide-Keskvere küla (Võiks jääda hargtäiendita kui endine mõis, ent kui täiendiga, siis ilmselt Pöide-Keskvere küla)

5. Kogula küla

Lääne-Saare Paadla-Kogula küla

Valjala Kogula küla (Võiks jääda hargtäiendita kui endine mõis, ent kui täiendiga, siis ilmselt Valjala-Kogula küla)

6. Kungla küla

Valjala Võhksa-Kungla küla

Lääne-Saare Elme-Kungla küla

7. Kuusiku küla

Pihtla Ilpla-Kuusiku küla

Kihelkonna Pidula-Kuusiku küla

8. Kõnnu küla

Valjala Vilidu-Kõnnu küla

Pihtla Sauaru-Kõnnu küla

9. Laheküla

Laimjala Allikalahe küla (Asub Allika lahe ääres, Allika ka külaosa nimi)

Lääne-Saare Linnulahe küla, Suurlahe küla (Asub Linnulahe ja Suurlahe vahel)

Pihtla Kasti-Laheküla

Orissaare Laheküla, Maasi-Laheküla, Maasilinna küla (Kui hargtäiendiga, siis Maasi-Laheküla, külas Maasilinn)

10. Liiva küla

Orissaare Tumala-Liiva küla

Kihelkonna Araste küla (Küla idaosa nimi, jälgitav XVII sajandist)

Pihtla Liiva küla, Pihtla-Liiva küla

Leisi Laugu-Liiva küla

Mustjala Paatsa-Liiva küla

11. Metsaküla

Kihelkonna Neeme-Metsaküla

Lääne-Saare Tõrise-Metsaküla

Pihtla Sandla-Metsaküla

12. Mustla küla

Pihtla Mustla küla, Kõljala-Mustla küla

Laimjala Kingli-Mustla küla

13. Mõisaküla

Torgu Torgu-Mõisaküla

Lääne-Saare Lümanda-Mõisaküla

Salme Salme-Mõisaküla

14. Mäebe küla

Torgu Mäebe küla (Kui hargtäiendiga, siis Torgu- Mäebe küla. Kui Torgunimelisi liiga palju, siis Sääre-Mäebe küla, Sõrve-Mäebe küla)

Kihelkonna Loona-Mäebe küla, Vedruka-Mäebe küla? (Kui tuleb Loona-Jõe küla, siis eelistada viimast?)

15. Nurme küla

Valjala Elliku küla? Elliku-Nurme küla? (Külaosa nime järgi)

Leisi Nurme küla, Laugu-Nurme küla

16. Nõmme küla

Leisi Karja-Nõmme küla, Leisi-Nõmme küla (Külaosa nime järgi)

Laimjala Tammimõisa küla? (Külas olnud karjamõisa nime järgi)

Lääne-Saare Kaarma-Nõmme küla

17. Põlluküla

Lääne-Saare Kerguse küla, Põlluküla (Külaosa nime järgi)

Leisi Mõisapõlde küla (Oli selle küla nimi enne 1936)

18. Randvere küla

Lääne-Saare Randvere küla, Kaarma-Randvere küla

Laimjala Kõiguste-Randvere küla, Pöide-Randvere küla

19. Rannaküla

Orissaare Jaani-Rannaküla

Pihtla Pihtla-Rannaküla

Laimjala Pöide-Rannaküla

Valjala Rannaselja küla Esmamainingust lähtudes

Kihelkonna Undva-Rannaküla, Vaigu-Rannaküla

20. Sepa küla

Lääne-Saare Kaarma-Sepa küla

Pihtla Pihtla-Sepa küla, Kaali-Sepa küla

21. Ula küla

Pöide Pöide-Ula küla, Uuemõisa-Ula küla

Salme Rahuste-Ula küla, Sõrve-Ula küla

22. Veere küla

Pöide Oti-Veere küla, Veere küla

Kihelkonna Tagamõisa-Veere küla, Undva-Veere küla

23. Viira küla

Lääne-Saare Kaarma-Viira küla

Leisi Karja-Viira küla

24. Võhma küla

Mustjala Võhma küla, Elme-Võhma küla, Võhma-Suurküla

Orissaare Jaani-Võhma küla, Maasi-Võhma küla

25. Väljaküla

Pihtla Pihtla-Väljaküla

Valjala Sandla-Väljaküla

Orissaare Reina-Väljaküla