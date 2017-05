JUHTKIRI: Suur kingitus

Saaremaa hooldekodudele kaks veokitäit hooldus- ja abivahendeid toonud Schleswig-Holsteini Punase Risti esindaja Henning Kramer tõdes, et Eesti on aastatega tohutult edenenud.

Eesti eluga hästi kursis oleva mehe sõnul ei näe ta aga, et vaeste inimeste ja eakate elujärg oleks kuigi palju paremaks muutunud.

Eesti hooldekodude olukorda tundev Kramer teab, et paljudes hooldekodudes napib seal elavate inimeste jaoks hädatarvilikke abivahendeid, näiteks ratastoole, rulaatoreid. Või vajavad need, mis olemas, ammugi väljavahetamist. See nõuab aga raha ja raha, teadagi, on meie sotsiaalvaldkonnas pigem puudu kui üle.

Eestis on taaskasutus aktuaalne teema. Ütlus “ühe vana on teise uus” kehtib ka hooldekodudele toodud humanitaarabi kohta. Kraam, mida ühes kohas – Saksamaal – enam ei vajatud, kulub teises – Saaremaal – marjaks.

Eesti ei ole veel nii rikas riik, et siin oleks kombeks kingitud hobuse suhu vaadata. Eriti kui kingitud hobu on veel täitsa kõbus.