Look Kooli vingeim kollektsioon läks näitusele

Tänavu aprilli eelviimasel laupäeval toimunud Saare maakondlik koolimoe konkurss Look Kool andis kinnitust, et maakonna koolinoorte seas on hulgaliselt andekaid tegijaid.



Selle nädala algusest on Saaremaa kaubamaja teisel korrusel vaatamiseks väljas konkursi grand prix´ tiitli võitnud kollektsioon “KRISTIINE”, mille autor on Natali Koppel Kuressaare gümnaasiumist.

Natalile on Meie KG andmeil kollektsiooni loomisel ja esitlemisel abiks olnud modellid Gerly Ots, Sandra Aav, Margarete Trumm, Rahel Kirs, Kristiine Saart, Viktoria Rosing ja Leissi Kudrjavtsev ning käsitööõpetaja Raili Kaubi.

Noore andeka moelooja töö ja selle kirjeldustega saab kaubamajas tutvuda veel paari nädala jooksul.