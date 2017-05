Muhus on suured seakahjud

Aafrika seakatkust puutumata jäänud Muhu saar on hädas metssigade suure arvukuse ja sigade tekitatud kahjudega.



“Olen olnud jahimees juba 1957. aastast, aga sellist röövtööd põldudel ja metsade all pole enne näha olnud,” ütles Muhu jahiseltsi juhatuse esimees Heinart Laaneväli.



Staažika jahimehe sõnul ei oska ta metssigade ennenägematut aktiivsust ja nende arvukuse kasvu seletada millegi muu kui viimaste aastate pehmete talvedega, mis tagavad sigadele looduses ohtralt toitu. “Maa ei külmu ja kõik, mis maa sees vähegi süüa kõlbab, on sigadele terve talve jooksul kättesaadav,” rääkis Laaneväli, kelle sõnul muutusid sead eriti aktiivseks aprillikuus.

Heinart Laanevälja sõnul kütiti Muhus 2015. aastal 596 siga ja 2016. aastal 576 siga. Selle aasta märtsis lasti maha 108 siga, neist 54 emist. “Kütitud on aktiivselt ja olen seda meelt, et saame olukorra kontrolli alla, aga see võtab natuke aega,” rahustas Laaneväli neid muhulasi, kelle maad on sigade poolt kahjustada saanud ja kes seetõttu näevad olukorda ülemäära lootusetutes värvides.

Laaneväli märkis sedagi, et kuigi nii mõnigi soovib sigadest vabanemiseks seakatku levikut saarele, ei tasu sellist asja tahta. Mandril juba räägitakse, et piirkondades, kus katk esmalt hävitas, liiguvad taas ringi suured seakarjad, kes on haiguse suhtes resistentsed.