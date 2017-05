Rannaniidud kui rändlindude kompensatsioonialad

Tõnu Talvi

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist

Rändlinnud on läbi Eesti alade lennanud ja siin kevadel-sügisel peatusi teinud tuhandeid aastaid. Vaid veidi vähem, ligi kaks tuhat aastat, on meie maadel teravilja kasvatatud.

Kogu selle aja on nii põllumees kui ka linnud pidanud oma huvide eest seisma. Põhjapoolsetele pesitsusaladele rändavate hanede-sookurgede huvi on rändepeatusaladel oma energiavarusid taastada ja edasilennuks sobivaid ilmaolusid passida. Põllumehe huvi on läbi aegade olnud tema töö tulemusel valminud saak salve saada.

Eelkirjeldatud huvide taustal on siiski nii rändlindude kui ka põllumehe käitumine muutunud. Väga pikka aega, ilmselt meie aladel rohu- ja põllumaade harimise algusaegadest alates, on läbirändavad linnud enda kosutamiseks valdavalt peatunud rannikulähedastel poollooduslikel rohumaadel –rannaniitudel. Need on olnud väga ulatuslikud alad, mis mere mõjutuste ja kevadest sügiseni toimuva karjatamise tõttu on püsinud lagedad. Karjatatud-niidetud niitudel tärkab lindudele huvi pakkuv noor rohi varakult ning ulatuslikel lagedatel aladel on ka väga turvaline peatuda, sest vaenlane (olgu selleks kiskja või inimene) on juba kaugelt näha.

Sajandi lõpp tõi kiired muutused

Samas olid poollooduslikud rohumaad aastatuhandeid karjakasvatajale eluliselt olulised alad. Kariloomad toitusid suure osa aastast karjamaadel, hoides sellega tagasi nii lisasööda varumise kulutusi kui ka pilliroo pealetungi. Varakevadel ja sügisel karjamaadel peatuvad linnud maameest ei häirinud. Oma haritavatel põllumaadel on inimene aga aastatuhandeid väga teraselt silma peal hoidnud ja vajadusel neid selgelt kaitsenud. Põllulapid olid väikesed ja liigestatud, rändlinnuparvedel ei olnud sinna maandumiseks julgust ja vajadust. Põlluvili ja kariloomad olid maarahvale eluliselt olulised, nendest sõltus pere ellujäämine, maksude maksmine ja kaubavahetuse võimalused. Maade harimist ja karjakasvatamist ei subsideerinud siis pindalatoetused ja maastikuilu hoid. Looduskaitsest ei rääkinud nendel aegadel aga keegi.

Kuid eelnevat lugedes on oluline silmas pidada, et ka inimtegevus püsis nende paari tuhande aasta vältel samades raamides. Olulised muudatused algasid eelmise sajandi keskel, väga kiired muudatused aga vaid paarkümmend aastat tagasi. Tehnika areng ja kollektiviseerimine algatasid pöördumatu põllumajanduse konsolideerumisprotsessi. Haritavate maade massiivid muudeti üha suuremateks, inimasustus taandus ja koondus, paljud kariloomad veedavad täna kogu oma elu lautades. Lisades siia mängu maastikumustrite muutused, produktiivsete (ja lindudele väga maitsvate) õlikultuuride kasvatamise kiire ja ulatusliku leviku, jõuamegi nüüdsesse olukorda. Kui seada end nüüd sigimiseks valmistuva ja rändepeatusi valiva hane-lagle rolli, on väga loogiline, kuidas valitakse peatuspaiku. Ikka kõhutäit ja turvalisust arvestades.

Linnud taasavastavad ajaloolise söögilaua

Paralleelselt kirjeldatuga on viimase kahekümne aasta jooksul Eestis väga suurt tähelepanu pööratud poollooduslike rohumaade taastamisele ja hooldamise jätkamisele. Seda ennekõike teadliku looduskaitse eesmärkidest (haruldaste liikide, elurikkuse, koosluste kaitse) lähtudes. Väiksema tähelepanuga on jäetud see traditsiooniline tugi, mida eriti rannikupiirkondade poollooduslikud rohumaad on väga pika aja vältel rändlindudele pakkunud. Tänapäeva looduskaitse keelekasutuses nimetatakse sellist funktsiooni täitvaid, ekstensiivselt kasutatavaid alasid kompensatsioonialadeks.

Ning väga hea on kuulda kohapealsete maameeste kogemusi, et Saaremaal toimivad sellised, taas ulatuslikult majandatavad rannikupiirkonnad uuesti ka rändlindude kompensatsioonialadena. Sarnane, esialgu veel tagasihoidlik tendents, on märgatav veel mõnes piirkonnas Saaremaa läänerannikul, Matsalu lahe ümber, Hiiumaal jm. Traditsiooniliselt majandatavad poollooduslikud kooslused võtavad tagasi oma ühe väga olulise funktsiooni ja ühtlasi vähendavad nii ka rändlindude survet intensiivpõllumajandusele. Loodetavalt leevendab see koos riigipoolsete hüvitamismeetmetega ka põllumeeste ja rändlindude vahelisi konflikte. Sõda ei ole üheski tülis hea ja jätkusuutlik lahendus. Palju mõistlikum on meelde tuletada tuhandeid aastaid toiminud kõrvuti elamise tavasid.