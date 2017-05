Rannaniitude taastamine toob haned viljapõldudelt tagasi mere äärde

15 aastat väldanud rannaalade hooldamise tulemusel ilmusid Laidevahe rannakarjamaale kõhtu täitma rändel viibivad lagleparved, mis annab lootust, et pärandkoosluste taastamise tulemusel hakkavad vähenema haneliste tekitatud kahjud viljapõldudele.

“Kevadise ja sügisese rände ajal on lagled viimased paar aastat mitte enam põllu peal, vaid mere ääres,” üles Laidevahe looduskaitseala maahooldaja Kalev Au, kelle sõnul hooldatud rannaaladel rohtu söövate laglede arv üha suureneb.

Kinnikasvanud ala puudest ja kadakavõsast lagedaksraiumise ja pilliroost puhastamise mõte oli Au sõnul algusest peale osaliselt just selles, et rändlinnud tuleksid põldude pealt jälle mere äärde rohtu sööma. Pikemalt saab sel teemal lugeda Tõnu Talvi artiklist.

Läbirändel viibivate hanede poolt põllumeestele põhjustatud probleemid on päevakorral igal aastal ning alles hiljuti pahandasid põllumehed “Aktuaalse kaamera” uudislõigus, et riiklikud meetmed ei korva hanede tekitatud kahju ega võimalda ka põlde hanede eest piisavalt kaitsta.

Laidevahe keskendub lindudele

Praegu on riigi ettenähtud hüvitis ühele kahjusaajale kuni 3200 eurot aastas. Kuna hüvitise tõusu pole loota, soovivad põllumehed õigust kasutada hanede peletamiseks muu hulgas ka jahipüssi, mille kasutamist Euroopa jahipidamise hea tava lindude kevadise rände ajal ei võimalda. Alates Laidevahe looduskaitseala loomisest 2002. aastal on Au sõnul suurenenud tema käes karjatamisel olev ala 50 hektarilt 120 hektarini. Kalev Au karjatada on 72 veist ja 50 vasikat, valdavalt herefordi tõugu.

Kunagisest metsamehest maastikuhooldajaks kujunenud Au sõnul on Laidevahe selle loomisest saati looduskaitsetööde ja karjatamise tulemusel oluliselt muutunud. “Esimene aasta, kui siin tegutsema hakkasime, sai mere ääres käsitsi roogu tehtud ja roo sisse ära eksitud, aga nüüd on kõik isegi natuke harjumatult lage,” rääkis Au. Taastusraiet tehti tema sõnul viimati möödunud aastal, kui RMK võttis lagedaks kümmekond hektarit rannaäärset ala.

Au sõnul on looduskaitseala eesmärgid aastate jooksul isegi pisut muutunud. Kui algul räägiti looduslikust mitmekesisusest ja miljööväärtuslikust maastikust, siis nüüd on võetud suund lindudele võimalikult heade pesitsemistingimuste loomiseks. “Näiteks RMK käis, tegi raiet ja jättis üksikud puud kasvama, et oleks esteetiline, aga järgmisel aastal pidin mina need üksikud puud maha võtma, et lindudel oleks hea pesitseda.” Aastaid on looduskaitsjad korraldanud Laidevahel erinevaid loodustööde talguid ning veel möödunud aastalgi tehti seal kadakatalgud. “Eks siin annaks lihvida veel: sodi kokku korjata ja põletada, aedasid ringi tõsta ja aedu suuremaks teha,” ei välistanud Kalev Au talgute tava jätkumist.

Kui Laidevahe looduskaitseala esimesed aastad seonduvad eelkõige Jaan Rooda ja Ago Ruusi loodud aretuskarjamaaga eesti hobustele, siis järk-järgult jäid hobused Kalev Aul lemmiklooma staatusesse ja asendusid täielikult veistega.

Laiub tuhandetel hektaritel

Valjala ja Pihtla vallas asuva Laidevahe looduskaitseala pindala on 2442 ha (sellest maismaad 1672 ha), mis teeb sellest Vilsandi rahvuspargi järel suuruselt teise kaitseala Saaremaal.

Laidevahe kaitseala olulisemad osad on esiteks Laidevahe laht koos sealsete saarestike ja jäänukjärvedega ning teiseks ohustatud poollooduslikud kooslused. Laidevahe looduskaitseala on oluline veelindude pesitsus-, sulgimis- ja rändepeatuspaik ning kalade sigimis- ja turgutusala.