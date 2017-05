Saare- ja Muhumaal 119 talgut

Üle-eestilise talgupäeva “Teeme ära” raames korraldatakse Saare maakonnas täna 119 talgut, millest enamik on seotud heakorratöödega.



Omavalitsuste arvestuses on “Teeme ära” kodulehe andmetel registreeritud kõige enam talguid Lääne-Saare vallas – 27. Kõige aktiivsemad, arvestades rahvaarvu omavalitsuses, on aga konkurentsitult muhulased, kes korraldavad 23 talgut. Mitte ühegi talgu toimumist ei näita “Teeme ära” kodulehe otsingusüsteem Pöide vallas.

Liigiti toimub Saare maakonnas kõige rohkem heakorratalguid, mida on registreeritud 81. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva egiidi all peetakse 40 talgut. Loodustalguid on registreeritud seitse, kuid kõige ebaharilikumad talgute traditsioonilist mõistet silmas pidades on tõenäoliselt luuletalgud Orissaare vallas. Korraldajate sõnul on luuletalgute eesmärgiks luulemaastiku korrastamine ja lõkke ääres istudes mõttelõnga värssidena paberile kirjutamine. Talgulistele lubatakse suppi ja vihjamisi ka naturaalset veini.

Kutsume lugejaid üles saatma meile oma talgufotosid meiliaadressil uudis@saartehaal.ee. Teeme Saarte Hääle veebilehele koos ühe suure uhke talgugalerii!