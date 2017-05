Saksa Punane Rist tegi saarlastele suure kingituse

Saksamaa Schleswig-Holsteini Punase Risti esindajad saabusid Saaremaale kahe veokitäie abi- ja hooldusvahenditega, et anda need üle Kuressaare ja Kihelkonna hooldekodule.

Eile hommikul sõitsid veokid, mida ehtis kiri “Deutches Rotes Kross”, Kuressaare haigla juurde, et laadida maha sealse hooldekodu jaoks mõeldud kümned hooldusvoodid, madratsid, öökapid, rulaatorid ja ratastoolid, poti- ja dušitoolid ning pesemisvahendid. Samuti toodi Kielist Saaremaa hooldekodude elanike jaoks suur hulk uusi rõivaid.

Neli hooldusvoodit tõid sakslased Kuressaare haiglale, 16 sai haigla hooldekodu ja 16 Kihelkonna hooldekodu. 20 ratastoolist ja 20 rulaatorist sai kumbki hooldekodu kümme.

Kuressaare hooldekodu juhataja Anu Kallase sõnul on Saksa Punase Risti abi teretulnud. “Saame oma hooldekodu praegused vanad ja väsinud haiglavoodid uuemate voodite vastu välja vahetada,” rõõmustas ta hooldusvoodite üle.

Nähtu võttis sõnatuks



Pärastlõunal sõitsid sakslased Kihelkonnale. “See on meie jaoks ikka väga-väga suur abi – jäin lausa tummaks, kui kogu seda koormat nägin!” kinnitas Kihelkonna hooldekodu juhataja Ave Väli. “Kuna meie hooldekodu laieneb, koostasin juba nimekirja, mida kõike on tarvis juurde osta, aga nüüd läheb see summa rohkem kui poole võrra väiksemaks.” Väli märkis, et voodid on nüüd küll pea kõikide uute klientide tarvis olemas.

Ettevõtmise organiseerija, Schleswig Holsteini Punase Risti endise presidendi Henning Krameri (fotol) sõnul on Eesti hooldekodude aitamine tema südameasi – ta on Eesti hooldekodudele Saksamaalt humanitaarabi toonud juba aastaid (2007. aastast mullu novembrini oli ta Schleswig-Holsteini Punase Risti president – toim). Seegi kord istus 76-aastane mees ise ühe reka roolis.

Pea kogu humanitaarabi on Schleswig-Holsteini Punane Rist saanud annetustena erinevatelt ettevõtetelt. Henning on Saaremaal käinud mitu korda, ent mitte Punase Risti esindajana. Siinset haiglat ja hooldekodusid külastas ta esimest korda.

Kuigi sõit oli pikk – Kielist alanud teekond läbi Lübecki, Travemünde, Helsingi ja Tallinna Kuressaarde võttis aega kaks päeva ja kaks ööd –, lubas Henning Kramer, et seekordne külastus ei jää viimaseks.

Parem elu, aga mitte eakatel



Õigusteadust õppinud ja üle 20 aasta Põhja-Elbe kiriku viitsepresidendi ülemkirikunõunikuna töötanud Henning Krameril on Eestiga pikaajalised sidemed: 1980. aastate lõpus sai temast Põhja-Elbe kiriku Eesti abiprogrammi koordinaator. 2001. aastast on Henning Kramer Tartu ülikooli auliige.

Krameri sõnul on muljetavaldav, kui hästi on Eesti ühiskond arenenud ja siinne elu edenenud – tema hinnangul on Eesti selles osas Balti riikidest esirinnas. Samas tõdes Kramer, et vaeste inimeste jaoks ei ole elu Eestis kuigi palju paremaks muutunud.

“Eakate sissetulek on väga kasin,” märkis ta. “Kui nad hooldekodus elavad, on neil soe tuba, neile tagatakse toit ja arstiabi, aga eakatel endil ega paljudel hooldekodudel pole raha, et vajalikke abivahendeid osta.”