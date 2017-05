Vald: maaomanik on Vätta veereostuses ise süüdi

Pihtla vallavalitsuse hinnangul on Suure-Rootsi küla Roosu talu kaevuvee kolibakterireostuse põhjustanud talu oma reoveesüsteem. Kinnistu omanik sellega ei nõustu.



Valla ehitusspetsialisti Peeter Arika (fotol) sõnul asub reostuse allikas nii vallavalitsuse kui ka keskkonnainspektsiooni hinnangul just Roosu kinnistul. Ta lisas, et kinnistu omanik on reovee imbpeenra omavoliliselt rajanud veekaevust kõigest 7 meetri kaugusele.

Arikas lisas, et vallavalitsus nõuab Roosu kinnistu omanikult, et kinnistu reoveekäitlus viidaks kooskõlla kehtivate normidega.

Roosu perenaine Marve Sepp Arika väitega, et tema puurkaevu reostus pärineb tema oma reoveesüsteemist, ei nõustu. Sepp lausus, et tema talu reoveesüsteemi rajas sellele tööle spetsialiseerunud ettevõte ning paigaldatud septik ja imbväljak vastavad kõigile nõuetele.

Perenaine kinnitas, et imbväljak on rajatud puurkaevust 30 meetri, mitte kõigest 7 meetri kaugusele.

“Küsisin Peeter Arikalt, mille järgi ta vaatas, et imbväljak asub kaevu lähedal,” ütles Sepp. “Tema vastas, et aerofoto pealt. Meil on seal kõrval hoopis vana šahtkaevu ümber ehitatud majake, aga selle kaevu vett pole enam 30–40 aastat kasutatud.”

“See, kas šahtkaev on kasutuses või mitte, pole oluline – kaev on ju olemas ja imbtoru asub sellest vaid 7 meetri kaugusel,” rõhutas Arikas.

Marve Sepa sõnul on talu külastanud ka keskkonnainspektsiooni esindaja, kellel polnud Roosu reoveesüsteemi kohta ainsatki etteheidet. Peeter Arikas leiab aga, et isegi 30 meetrit on kaevu ja imbväljaku vahel liiga väike vahemaa. “Vabariigi valitsuse määruse järgi tohib imbtoru kaevust olla 60 meetri kaugusel.”

Loomapidaja endal süüd ei näe



Vaatamata Arika seisukohale peab Marve Sepp oma kaevuvee reostuse põhjustajaiks naaberkinnistul peetavaid veiseid. “Nende vabapidamisel olevate veiste söötmiskoht on kohe minu maja kõrval ja loomad on sügisest kevadeni kogu aeg seal. Ma ei heida naabrile ette, et ta veiseid peab, aga nende söötmisplats peaks tihedalt asustatud külas olema elumajadest kaugemal.”

Tema sõnul oli veterinaar- ja toiduameti labori kontrollitud veeproovi nitraadinäit viimati 64,3, see tohib aga olla kuni 50. “Nitraadid pärinevad sõnnikust ja väetistest ning kaevuvette sattudes tekitavad seal kolibaktereid,” rääkis Sepp. “Laboratooriumist arvati, et ehk pääseb pinnavesi kusagilt meie puurkaevu sisse. Laseme kaevu spetsialistil igaks juhuks üle vaadata.”

“Mina ei näe, et oleksin midagi valesti teinud,” ütles veiste omanik Jüri Lepik. “Ma ei usu, et vastupidi füüsikaseadustele midagi ülesmäkke voolab – loomade toitmisplats asub ju inimeste elamutest tunduvalt allpool.”

Lepiku sõnul on tema loomapidamist korduvalt kontrollitud, ent kõik on leitud korras olevat. “Siia on kutsutud igasugu ametnikke, selle asemel et võimalikest probleemidest isiklikult rääkima tulla. Ma ei mõista, miks selliseid asju aetakse läbi ametnike ja ajakirjanduse.”

Kolibakteriga reostunud on Suure-Rootsi külas mitte üksnes Roosu talu kaevuvesi, vaid ka teiste majapidamiste oma.

“Olukord on kurb, sest külas on praktiliselt kõik kaevud reostunud,” lausus Lembitu ja Aaduaia kinnistu omanik Maris Palts, kes reostusprobleemi pärast vallavalitsuse poole pöördus. “See on tõsine mure, sest reostunud vee tõttu on inimesed väga haiged olnud.”

Nagu Marve Sepp, leiab ka Palts, et veereostust põhjustavad külas peetavad veised. “Minu, Marve Sepa ja teiste külaelanike eesmärk ja soov on, et Keskkonnainspektsioon, vald, Suure-Rootsi elanikud ja loomapidajad teeksid koostööd ja leiaksid reostusallika üles ning et loomapidamine meie külas vastaks nõuetele.”

Põhjuse selgitaks uuring



Keskkonnaameti veespetsialisti Melika Paljaku hinnangul tuleks reostuse põhjuse leidmiseks läbi viia piirkonna hüdrogeoloogiline uuring, kuna probleeme on ka teiste Suure-Rootsi küla majapidamiste kaevudega.

“Reostuse allikat pole võimalik tuvastada ilma täiendava uuringuta ja veehaarete ümbruses toimuva tegevuse hindamiseta,” ütles Paljak, lisades, et vaatluse alla tuleks võtta kõik küla majapidamised koos veevarustuse allikate ja reostusallikate hindamisega.

Kuna hajaasustuses asuvate majapidamiste veevarustuse ja reovee käitluse korraldamine ja järelevalve on kohaliku omavalitsuse pädevuses, palus Pihtla vallavalitsus küla 14 kinnistu omanikelt teavet nende kinnistutele rajatud reovee käitluspunktide ja lahenduste kohta.

Loomapidamisel veekaitse nõuete täitmise järelevalvet teeb keskkonnainspektsioon. “Kuna Suure-Rootsi küla asub looduslikult kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, on selles piirkonnas eriti oluline, et täidetaks kõiki veekaitse nõudeid nii majapidamiste reoveekäitlusel kui ka loomapidamise korraldamisel,” lausus Melika Paljak.