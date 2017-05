Politsei nädalavahetuse ülevaade: Lärmakad pidutsejad ja uinunud mehed.

Pühapäeva, 7. mai, varahommikul, kella 06.00 paiku anti Kuressaare linnast teada, et võõras mees magab trepikojas. 53 aastane mees aeti üles ja ta lahkus omal jalal.

Laupäeval, 6.mail kell 19.50 teatati Kuressaare linna ühest hotellist, et joobes inimene magab wc-s. Sel korral aeti üles 32 aastane mees ja viidi oma koju

Laupäeval, 6.mail, kella 16.00 paiku teatati rahu rikkumisest Kuressaare linna ühes korteris, kus peetakse pidu ja lärmatakse. Kontrollimisel muutus korteri 40 aastane peremees agressiivseks ning hakkas politseiametnikke sõimama ja solvama, vehkis kätega ning ei rahunenud. Isik peeti väärteo korras kinni ja paigutati Kuressaare politseijaoskonna arestimajja.

Politsei abi vajati kokku neljal erineval korral erinevate korteripidude tõttu, kuna need häirisid kaaskodanike rahu. Kõigi juhtumite puhul oli tegemist alkoholi liigtarvitamisega. Selliste pidude korraldamisel peab alati arvestama, et see ei häiriks kõrvaliste inimeste rahu. Korrakaitseseadus paneb sellistel puhkudel vastutuse peo korraldajale, keda käsitletakse avaliku korra eest vastutava isikuna.

Samuti ei ole politseil veel infot kaduma läinud mehe kohta. Reedel, 5.mai õhtul teatati, et 3.mail tulid soome kodakondsusega 68 aastane Risto hotelli puhkama ja lahkus samal päeval kell 17.05 hotellist teadmata suunas. Sellest ajast peale puudub mehega igasugune kontakt. Isiklikud asjad, sealhulgas mobiiltelefoni, jättis mees hotellituppa. Risto kandis sinist jopet ja heledaid pükse. Ta on ligikaudu 170 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja heledate lühikeste juustega. Kõigil, kellel on infot, mis võiks kaasa aidata mehe leidmisele, palun anda sellest teada telefonil 53589666 või lühinumbril 112.

Kokku vajati nädalavahetusel politsei abi 23 korral.