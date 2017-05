Eluaegne loomaaia direktor Mati Kaal

Ei ole võimalik lahutada Saaremaalt pärit Mati Kaalu ja Tallinna loomaaeda. Kadi raadio saates “Kohvilaud” antud usutluses tõdes mees ise, et ligi 50 loomaaias veedetud aasta jooksul on ta teinud seal pea kõike peale poegimise.

On teil meeles, Saaremaa poiss nagu te olete, millal te esimest korda loomaaeda sattusite?

Ilmselt on. Isa õppis kaugõppes Tartus ülikoolis, küüditamisaeg oli ning ema ei julenud lastega üksinda maha jääda. Kuna ema on mandrilt pärit ja teised vanavanemad tahtsid ka külastamist saada, siis läksime emaga selleks ajaks, kui isa oli Tartus sessil, Tallinna tädidele ja onudele külla. Ja ka Hagerisse vanavanemate juurde.

Ükski suvi ei möödunud loomaaias käimata. Sel ajal oli see meeliskoht, sest loodushuvi oli mul kaasa sündinud. Ema ütles küll, et ahvid haisevad ja kaua me siin vahime, aga mind sellised asjad ei häirinud…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.