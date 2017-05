Niidi perenaise Anželika kolm rabarberirooga

Kevade esimene aiasaadus rabarber pakub oma hapule maitsele vaatamata ohtralt võimalusi päris lihtsal moel pere toidulauale huvitavaid ja sealjuures väga maitsvaid roogasid valmistada.

Kihelkonna valla Oju küla Niidi talu perenaise Anželika Tolli jaoks on rabarber maast madalast tuttav tooraine. “Minu lapsepõlves oli ta alati olemas, siis käis ikka nii, et vars suhkrutoosi ja nämm-nämm! Praegu on ta aiast küll kadunud, kuna istutasime puhmad ringi ja need ei hakanud uues kohas kasvama. Aga kui keegi pakub, võtan alati hea meelega vastu,” räägib ta.

Pliidi ääres toimetab Anželika õhtuti. Köögis on tal nii puu-, gaasi- kui ka elektripliit, sest maal elades peab mõtlema kõikide variantide peale. Kuna talukoha juurde kuulub metsa, siis on puupliit kindlaim variant.

Pole mingit probleemi



Internetist rabarberi kohta teavet kogunud Anželika ütleb, et seda võib julgesti proovida kokku panna erinevate asjadega. Näiteks magusa mangoga, et hapusust kompenseerida. Aga paistab, et salativalik on lõputu – pole probleem kombineerida rabarberit porgandi, peedi, spinatiga…

