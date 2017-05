50-eurone solgutas meest mööda linna (1)

Tanklad ja poed tunnistasid sularahaautomaadi väljastatud 50-eurose valerahaks. Ometi neelas teise panga automaat rahatähe viimaks alla ja paigutas summa kenasti kliendi arvele.

Läinud laupäeval, kui linn oli üleriigilise talgupäeva ja Kuressaare linnajooksu tuhinas rahvast tulvil, sattus Mustjala kandi mees Vahur Jalak ootamatult piinlikku olukorda. Päev varem Tooma poe Swedbanki sularahaautomaadi väljastatud 50-eurostest ühe peale hakkas Olerexi tankla valeraha tuvastamise seade piiksuma.

“Läksin hommikul Olerexi kütust ostma, tankisin ära ja maksin kahe 50-eurosega. Aparaat ühte neist tunnistas, teist mitte – hakkas piuksuma,” rääkis Jalak. Pealtnäha oli mainitud rahatäht veidi kulunum ja vanem, kuid teisest 50-eurosest ei erinenud ta kuidagi.

Kassapidaja oli sunnitud seepeale politsei kutsuma ja Vahuril polnud selle vastu midagi, kuna ta teadis, et pole midagi valesti teinud. “Politsei tuli, oli viisakas, vaatas-uuris ka, polnud nagu häda midagi, aga aparaat ei tunnista – mis teha? Mõtlesime, et lähme kuskile mujale katsetama,” rääkis mees.

Ühtekokku kestis valeraha tuvastamise retk mööda müügikohti Jalaka sõnul paar tundi. “Käisime Roonimäel, Maximas kolm aparaati läbi ja kõik piuksusid. Siis mõtlesime, et lähme panka, aga laupäevane päev – pangad olid ka kinni!”

Mehe jaoks oli olukord ebamugav. Tema teadis, et raha sai ta Swedbanki automaadist ja vahepealse aja oli see seisnud lihtsalt tema rahakoti vahel. Midagi kahtlast ta sellega ette võtnud polnud. Jalak oli valmis juba seletuskirjagi kirjutama, kuid siis tuldi mõttele, et prooviks seda õige läheduses olevasse SEB sularaha sissemakseautomaati sisestada.

“Panime politseiga uuesti panga juurde, et sularaha sinna sisse sööta ja vaadata, mis see aparaat teeb. See võttis ilusti omaks ja kandis 50 eurot mu arvele,” kirjeldas mees. Sinna see asi tol hetkel jäi ning Jalaka ja politsei teed läksid lahku.

Mehel hakkas aga kripeldama – kui automaat kahtlase rahatähe alla neelas, satub see ju uuesti ringlusse ning sama trall võib mõne teise inimesega korduda.

Swedbanki Kuressaare kontori juhataja Liilia Mesila kinnitas, et nende sularahamasinatesse on valeraha sattumine välistatud. Seda kontrollivad nii nende koostööpartner G4S oma sularaha käitlemise protseduuridega, kui ka automaatide enda tehnoloogia. Valeraha ei võta pangajuhi kinnitusel vastu ka sularaha sissemakseautomaadid.

Mesila hinnangul võis kõnealusel juhul olla tegemist lihtsalt kulunud kupüüriga, kuna vanemate rahatähtede suhtes on rahakontrollimasinad tundlikumad. “Meil on väga kahju, et kulunud kupüür põhjustas kliendile selliseid ebamugavusi,” vabandas Liilia Mesila. “Kinnitame, et meie esindustes saab kulunud rahatähti vahetada uuemate vastu.”

Ka politsei kinnitusel ei olnud sedakorda tegemist valerahaga.