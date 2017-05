Enam kui 4000 talgulist nautis töötegemist

Saare maakonna talgukoordinaator Reet Viira tundis heameelt, et saarlased, muhulased ja väikesaarte elanikud tegid laupäeval ära suure töö, heakorrastades külaväljakuid, randasid, metsaaluseid ning alustades lausa uusehitiste rajamisega.

“Ma ei ole veel kõikidest paikadest informatsiooni saanud, aga rõõmustav on see, et oleme jõudnud arvuni 3973. Usun, et seekord ületame 4000 piiri,” andis Reet Viira eile hommikupoole teada.

Tähistamaks väärikalt Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva, võeti mitmel pool ette lipumastide püstitamine. Sõrulased Mäebe külaseltsist alustasid aga kaunis mererannas suitsusauna ehitamist. Teadagi on suitsusaun, mis kantud ka UNESCO maailmapärandi nimekirja, üks osa meie pärandkultuurist.

“Suitsusaunas sünnitati, muiste viidi sauna vanurid, kes rändasid sealt taevastele radadele. Saun oli pere ja küla kooskäimise koht. Hüva leilisaun andis tervise ja hea tuju – miks siis mitte vanu traditsioone taaselustada,” märkis Mäebe külavanem, talgujuht Annika Ellervee.

Laupäeval koorisid sõrulased palke. Kooritud ehitusmaterjal jäetakse päikese ja meretuulte kätte randa kuivama. Talgulised arvasid, et vähemalt poolteise-kahe aasta pärast võib saunalistele juba hüva leili soovida.

Laimjalas rajati luuletaja Debora Vaarandi skulptuuri juurde veekogu, mida talgulised ise Debora mereks nimetasid. Meri veel lainetama ei hakanud, aga peagi jõutakse sellegi tööga lõpukorrale.

Vähemalt poolsada talgulist müttas tööd teha Orissaare Illiku laiul, raadates võsa, korrastades mereranda, siludes kunagist lennurada ja uuendades vana paadivabriku ruume. Osalejaid oli peale orissaarlaste veel Kuressaarest, Tallinnast, Tartust, Haapsalust, Raplast ja mujalt Eestimaalt.

“Käisin ka ise seal ja oli tõesti hea näha, et kui saarlane oma sõpru kutsub, siis tullakse kokku igalt poolt. See on ehe näide, et talgute stardipulk on edasi antud järgmisele põlvkonnale. Enamik talgulisi olid ju noored,” nentis Viira.

Veel toonitas Reet Viira, et talgujuhid olid südamega oma piirkonnas tööd korraldamas. Talgute eestvedajad kutsusid külainimesi ja kaugemalt tulnuid põnevaid töid tegema. Igal pool pakuti talgulistele kuuma suppi, pirukaid ja muud head-paremat.

Fotoreportaaž Saaremaa talgutest 13. mai Saarte Hääles.