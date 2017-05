Koguva sadamas avatakse restoran

Kahel viimasel suvel Muhumaal tegutsenud restorani Tigu kokk Pärtel Pilt avab Koguva jahisadama mõrrakuuris restorani.



“Seal tulevad väiksed ümberehitused ja hakkame pakkuma midagi teistsugust, kui seal seni on olnud,” ütles restorani asutaja Oopsi OÜ juhatuse liige Kaisa Kamm. 6. juunil avatav restoran Mõrrad hakkab pakkuma kohalikust kalast, veisest, lambast valmistatud restoranitoitu ja kohalikus pruulikojas valminud õlut.

Sõltuvalt ilmast saavad külastajad istuda kas terrassil või ruumis sees, kus toimuvad mõrrakuuri õhtu-ja lõunasöögid kuni poolesajale inimesele. “Mõrrakuur on oma mõrdade ja seinal rippuvate päästerõngastega kaunis ja põnev ruum, mis pakub elamusi silmale, aga ka kõhule, “ rääkis Kamm.

Restorani peakokk ja ettevõtte üks osanik on Pärtel Pilt, kes on viimasel kahel aastal olnud kokana ametis restoran-vinoteegis Tigu Pädaste meremajas ja Muhu veinitalu suveprojektis. Kuna Tigu sel aastal Muhumaale enam ei tule, otsustas Tigu kokk positiivsetest muljetest ajendatuna ise Muhus kätt proovida. “Oleme mõlemad restoranivaldkonnas kümme aastat töötanud ja eks on aeg oskused proovile panna,” rääkis Kaisa Kamm. “Koguva sadam on väga ilus koht ja otsustasime võtta selle enda kätte.”