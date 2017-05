Kuressaare mehed säilitasid vollepealinna tiitli

Traditsiooniliselt toimuvad mai algul Kuressaare spordihoones Eesti tugevamate võrkpallikeskuste vahelised Linnade Karika võistlused, kus võõrustajate meeskond kaitses tiitlit, naiskond pidi leppima neljanda kohaga.

Nagu varasematelgi aastatel kujunes vähemalt meeste turniir kõrgetasemeliseks. Kuigi Eesti koondise laagris osalevad mehed olid puudu, nägid huvilised meistriliiga tasemel võrkpalli.

Kuressaare saatis väljakule Hindrek Pulga Pärnu VK-st, Kevin Saare, Alari Saare ja Andris Õunpuu Rakvere VK-st, Helar Jala Järvamaa VK-st ja Mihkel Tanila Selver Tallinnast, treeneripingil istus Siim Põlluäär.

Reedel mängitud poolfinaalis võitis Kuressaare ootamatult raskeks kujunenud kohtumises suuresti esiliiga meestega mehitatud Pärnut 3 : 2.

Siim Põlluäär tunnistas, et kohtumine kujunes keeruliseks. “Tahtsin anda kõigile mänguvõimaluse ja nii läks see asi natuke sassi, aga lõppkokkuvõttes läks kõik ikkagi hästi.”

Otsustavas geimis kindel võit



Viiendas otsustavas geimis said Kuressaare mehed kohe bloki pidama ja kiirelt asuti juhtima 6 : 2. Pärnakate eksimuse järel vahetati pooled seisul 8 : 3. Mihkel Tanila rünnakust ja servist mängiti sisse 13 : 5 eduseis, Andris Õunpuu tegi seisu 14 : 6 ja kolmesest blokist vormistati tulemus 15 : 6.

“Meil oli eesmärk end neljanda geimi lõpus korralikult käima tõmmata, et siis viiendasse hea hooga peale minna, ja see toimis,” rääkis Siim Põlluäär, kes jäi meeste sooritusega otsustavatel hetkedel rahule.

Kuressaare alustas mängu bravuurikalt, esimeses geimis hoiti pidevalt mitmepunktilist edu, kuid Pärnu sai järele 19 : 19. Tänu Kevin Saare servidele sai Kuressaare taas ette 24 : 22, kuid oma vigade tõttu lasti külalistel viigistada 24 : 24. Kui Hindrek Pulk ründas auti, oli Pärnu võitnud 27 : 25.

Teises geimis Kuressaare mehed vastasele suurt sõnaõigust ei andnud. Kohe võeti sisse 7 : 2, 16 : 11 ja 21 : 13 eduseis ning Fredrick Kalmbergi ja Hindrek Pulga servidest võideti koguni 25 : 16.

Kolmandas geimis sai Pärnu ette 6 : 4, kuid Mihkel Tanila servist võtsid Kuressaare mehed 7 : 6 juhtohjad ja juhtisid kuni seisuni 23 : 21. Siis lõid pärnakad kaks serviässa ja tablool olid numbrid 23 : 23. Tribüünidel olnud fännide rõõmuks pöörasid Andris Õunpuu ja Hindrek Pulk geimi siiski võiduks.

Neljandas geimis said pärnakad algedu 7 : 2, kuna kuressaarlastel ei sujunud midagi, eksiti ka kõige lihtsamates olukordades. 4 : 11 seisul tuli Kalmbergi asemel sidemängijaks Karel Ellermaa. Pärnakad hoidsid aga eduseisu 17 : 9 ja 19 : 11. Kuressaare mehed said vahe 21 : 17-le, kuid geimi enam päästa ei suudetud ja 20 : 25 oli tõsiasi.

Finaalis asjad kontrolli all



Finaalis võitis Kuressaare meeskond Rakveret 3 : 1 ja tagas endale sellega teist aastat järjest Eesti võrkpallipealinna tiitli.

“Terve meeskond oli tubli, võrkpall on meeskonna ala ja üksi ei tee siin midagi ära,” ütles finaalis turmtuld andnud Hindrek Pulk. “Sellist karikat võita on alati väga meeldiv ja eriti veel kodupubliku ees mängides. See oli eesmärk ja selle me saavutasime.”

Kuressaare alustas mängu kehvasti, sest jäädi 3 : 8 ja 6 : 12 kaotusseisu. Tasapisi mäng aga paranes ja Hindrek Pulga löögist jõuti 20 : 20 viigini ning Mihkel Tanila blokiga vormistati võit 25 : 22.

Teises geimis oldi hädas Rakvere tugeva serviga ja kaotusnumbrid olid tablool 21 : 25. Kolmandas geimis jagus tasavägist mängu seisuni 18 : 18. Siis saavutati Pulga vedamisel edu 23 : 20 ja võideti 25 : 23. Neljandas geimis olid viimased viiginumbrid seisul 21 : 21, siis viis Kevin Saar oma meeskonna 24 : 21 juhtima. Võit saadi 25 : 22.

“Rakvere vastu otsest plaani ei olnudki, tahtsime nii publikule kui ka iseendale head mängu näidata,” rääkis Hindrek Pulk. “Tegelikult oli tasavägine ja raske mäng. Ma arvan, et otsustavatel hetkedel olime meie natuke kindlamad.”

Kuressaare naiskond kaotas poolfinaalis Võrule 2 : 3 (20 : 25, 25 : 12, 23 : 25, 27 : 25, 15 : 12). 3.–4. koha mängus tunnistati Viljandi 3 : 2 (21 : 25, 19 : 25, 25 : 22, 25 : 22, 7 : 15) paremust. Finaalis võitis Tallinn Võru 3 : 0.