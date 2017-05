Lauluisa Martin Körber väärib monumenti

“Kirjamehel, komponistil ja koorijuhil Martin Körberil on meie kultuuriloos oluline roll ning kahtlemata vajab tema tegevus ja mälestus jäädvustamist – Kuressaare kogukonna toel,” kirjutab segakooride Lyra ja Sauer ning Saaremaa meeskoori SÜM endine I tenor Heinrich Männa.



Kuressaare kultuuriloos on tänavu tähtsündmus: 155 aastat möödub esimesest ilmalikust eestikeelsest koorilaulukontserdist Kuressaare lossis (2.07.1862) ning 200 aastat kirjamehe, komponisti ja koorijuhi Martin Körberi sünnipäevast (19.07.1817). Seega on ülim aeg püstitada Kuressaare lossi hoovis kahe vana verstaposti vahele inspireeriv, informeeriv ja atraktiivne monument Martin Körberile.

Körber oli mees, kes tollastes oludes püstipäi, esimesena Eestis astus julge sammu – tõi Ansekülast 20 laulusuud – kauneis rahvarõivastes poissi-tüdrukut – neljahäälseks ilmalikuks koorilaulukontserdiks nii saksa kui ka eesti kuulajate ette. Kuna rahvalik kontsert oli siin ennekuulmatu sündmus, oli saksa publikut kohale tulnud nii rohkesti, et paljud pidid kontserti läbi avatud akende kuulama. Kontsert läks hästi. Eriti said kiita sügav bassi- ja mõnus tenorihääl.

Martin Körberi ettevõtmisi iseloomustas rahvasõbralik entusiasm. Sellisena on Körberil tähtis koht Eesti lauluharrastuse arengus, mille kohta on eesti muusikateadlane Elmar Arro märkinud: “Ja see, mis see üksildane maapastor tolle kõnnumaa vaiksete talupoegade hulgas hingehoiukohustuste laiendamisel korda saatis, kuulub ühtlasi eesti muusikaelu ilusamate lehekülgede hulka.”

Helilooja, dirigendi ja pedagoogi Juhan Aaviku (1884–1982) sõnul võib Körberi ilmalikke kontserte aastail 1862–63 pidada “nendeks süütesädemeiks, millest hakkas leegitsema eesti laulupidude traditsioon”.

Üldlaulupeo 100. aastapäeva puhul 1969. aastal kutsus Tuudur Vettik (1898–1982) austavalt meelde tuletama meie esimest koorijuhti ja heliloojat, esimese miniatuurse laulupeo, Sõrvemaa laulupüha organiseerijat ja juhti ning esimeste eestikeelsete ilmalike tekstide komponeerijat, ilmalike koorilaulude autorit Martin Körberit.

Eestikeelse koorilaululoo rõõmusündmuste säras on ammugi aeg, et likvideeruks tänuvõlg meie muusikaelu ilusamate lehekülgede kirjes ja püstitataks Martin Körberile monument – poleeritud obeliskil laseriga graveeritud portree Martin Körberist. Monumendi maksumus koos paigaldusega oleks 6496 eurot.

Et monument rajataks Kuressaare tänavuse kaasava eelarve vahenditest, on Kuressaare elanikel alates 16. eluaastast võimalik-vajalik hääletada 15.–28 mai. Hääletamine toimub keskkonnas VOLIS, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

Martin Körberi roll meie kultuuriloos on oluline ning kahtlemata tuleb tema tegevus ja mälestus jäädvustada Kuressaare kogukonna toel. Jõudu tööle, laulurahvas!