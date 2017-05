Linnapea Madis Kallas lubab leida erihoolekandeasutusele kõigile sobiva lahenduse

Kuressaare linnapea Madis Kallas usub, et Kuressaarde kavandatava erihoolekandeasutuse osas leitakse erinevate osapoolte koostöös hea lahendus.



Olles kohtunud AS-i Hoolekandeteenused juhtide ja Sõmera Kodu elanikega ning külastanud erihoolekandeasutusi Viljandi linnas, palus linnavalitsus Aia ja Ravila tänava piirkonna elanikel esitada konkreetsed ettepanekud, mis puudutavad võimaliku erihoolekandeasutuse rajamist Ravila tänavale.

Läinud nädalal kinnitasid kõnealuse piirkonna elanikud taas oma vastuseisu hooldekodu rajamisele ja soovitasid selle asukohaks hoopiski Pargi tänaval asuvat riigile kuuluvat endist lastekodu hoonet. Linnapea ütles, et ehkki linnavalitsus on antud küsimuses nn kolmas osapool ja pole otseselt sellesse protsessi kaasatud, tuntakse siiski teatud kohustust aidata selle piirkonna elanikke suhtluses AS-iga Hoolekandeteenused ja kinnistut omava ettevõtjaga.

Elanike saadetud kirjas esitatud küsimused on tänaseks suunatud täpsustuste ja selgituste saamiseks AS-ile Hoolekandeteenused. “Mõistame, et erihoolekandeasutus on Kuressaare linna territooriumil vajalik, sest ka paljud Kuressaare kodanikud soovivad vastavat teenust saada kodu lähedalt, samas mõistame ka kodanike muret, kuna Kuressaarel kogemus sarnase asutusega puudub,” rääkis Kallas, kes on veendunud, et leitakse hea lahendus. Sealjuures on väga oluline, et erinevad osapooled omavahel suhtleksid ja kõik küsimused saaksid vastused.