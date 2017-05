Metallilätakad osutusid iidseteks viikingiaegseteks müntideks

Kuressaarest kümne minuti sõidu kauguselt on viimase paari aasta jooksul välja tulnud 11 hilis-viikingiaegset hõbemünti.

“Lugu sai alguse aasta tagasi, kui Lilbi küla Anni talu peremees Kaljo Lilp tõi Saaremaa muuseumisse terve hulga valdavalt 10.–13. sajandist pärinevaid muinasleide sooviga neid tulevikus piiskopilinnuses eksponeerida,” selgitas arheoloog Garel Püüa.

Juhuleiud olid viimase paari aasta jooksul välja tulnud Lilbi küla Anni talu endistelt maadelt, mis kuuluvad nüüd suuremas osas uutele omanikele. Teiste seas oli 11 hilis-viikingiaegset hõbemünti, mis pärinevad numismaatik Mauri Kiudsoo hinnangul 11. sajandist. Lisaks neile veel seitse 14. sajandist pärinevat münti.

“Selline mündikogus viitab juba võimalikule peidetud aardele ning eelmisel sügisel käisime koos Ülle Tamla ja teiste Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu töötajatega kohapeal piirkonnaga tutvumas,” rääkis Püüa. Seejuures lepiti kokku ühisekspeditsiooni korraldamises, mille eesmärk oli arvatava asulakoha kaardistamine ning võimaliku mündiaarde väljavõtmine ja dokumenteerimine.

Nädalapäevad tagasi korraldaski muinsuskaitseamet Saaremaa muuseumi töötajaid, Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu spetsialiste ja kohalikke diplomeeritud detektoriste kaasates ekspeditsiooni Tahula, Lilbi ja Kärdu küla maadele. Paraku selgus, et põllud olid juba varasematel aastatel detektoriga üle käidud ja leidus ka üsna värskelt kaevatud auke.

“Siiski saime sealt sadakond dokumenteeritud leidu, millest vanimad kuuluvad muinasaja lõppu. Leidude põhjal paistab, et Kärdu küla piirkonnas on elatud juba vähemalt 10.–11. sajandil ning kohe samas oli ka kivikalme,” lausus Püüa.

Kõik juba varem üleantud ja välitööde käigus kogutud leiud konserveeritakse ja säilitatakse Saaremaa muuseumi arheoloogiakogus. “Tulevikus on neid võimalik näha näitusel ja loodetavasti ka uues arheoloogia püsiekspositsioonis, kus nad haakuvad ilusti Salme laevaleidudega,” kinnitas Püüa.

Võimalikku viikingiaegset peidetud aaret teadlastel ekspeditsiooni käigus seega leida ei õnnestunud. Ka Kaljo Lilp ei mäletanud enam täpselt, kus ta ühe või teise mündi peale sattunud oli. Kuna kõnealustel aladel on aastaid tegutsenud detektoristid, ei ole ka välistatud, et kui piirkonnas aare oligi, on see ammu laiali veetud.

Garel Püüa paneb detektoristidele südamele, et võimalike ajaloolise tähtsusega leidude puhul on oluline lokaliseerida täpne asukoht ja võimaluse korral kasutada selleks GPS-seadet. Ta tõdes aga, et Saaremaa on ilmselt juba üsna “puhtaks” tehtud. “Kuuldavasti mõned isegi elatuvat sellest,” viitas ta, et maapõuest leitud esemed lähevad tihtipeale hoopis müüki, mitte ei jõua teadlasteni.

Kaljo Lilp ütles, et tema ei osanud aimatagi, et osa tema leitud müntidest nii vanad võiksid olla. “Mina ei teadnud, et neil viikingiajaga midagi tegemist on. Olid sellised plekilätakad,” kirjeldas ta. Muinas- ja keskaegsed mündid moodustasid vaid väikese osa Lilbi leitud vanadest metallrahadest.

Muuseumi ajendas Lilpi minema soov, et tema leiud saaksid koha muuseumi väljapanekus. See on ikkagi osa Saaremaa ajaloost, märkis ta. Nii ei pidanud Lilp õigeks, et mündid ja muud esemed jääksid tema sahtlitesse vedelema. “Mul polnud nendega midagi teha,” sõnas ta, lisades, et müüa ta oma leide ei kavatsenud.

Tahula, Lilbi ja Kärdu küla maadel on Lilp detektoriste kohanud tihtipeale. «Ikka käivad, aga lubadega mehed kõik, tunnen neid ka kergelt,» märkis ta. Seda, kas keegi neist midagi huvitavat leidnud on, Lilp öelda ei osanud.

Metalliotsijaga on Lilp ka ise oma maadel ringi käinud. “Kui mina ühe põllu pealt olen kaheksakümmend münti (valdavas osas tsaariaegset – toim) leidnud aparaadiga, mida ei tunnegi hästi..,” arutles ta, viidates, et siis võib vaid arvata, mis kõik on sealtkandist aastatega üles korjatud.

Teadaolevalt ei ole viikingiaegset aaret Saaremaalt taasiseseisvuse perioodil välja tulnud.

Mida teha kultuuriväärtusega arheoloogilise leiu avastamisel?



Arheoloogiline leid on alati seotud oma leiukohaga. Leiu funktsiooni ja tähenduse mõistmiseks on oluline selgeks teha selle täpne paiknemine maapõues, suhe teiste leidude ja ümbritseva keskkonnaga. Seetõttu ei tohi avastatud eset selle algsest leiukontekstist eemaldada.

Leidmisel tuleb kohe ühendust võtta muinsuskaitseametiga. Oluline on edastada leiu täpsed asukohaandmed ning tagada leiu ja leiukoha puutumatu säilimine kuni muinsuskaitseameti esindaja või volitatud eksperdi tulekuni.

Allikas: Muinsuskaitseamet