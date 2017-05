Mihkel Räim võttis hooaja esimese võidu

Pühapäeval lõppenud UCI 2.1 kategooria Aserbaidžaani velotuuri avaetapil sai Cycling Academy meeskonnas sõitev jalgrattur Mihkel Räim oma tänavuse hooaja esimese võidu.

“Ootasin seda juba pikemat aega, samuti [ootas] meeskond,” tunnistas Mihkel Räim. “Midagi erilist meil siiamaani ette näidata polnud, kuid kõik teadsid, et see on meil kuskil sees olemas. Me pole nii kesised, nagu senised tulemused on näidanud.”

Etappi teadis Räim päris hästi, kuna sõitis seda tuuri Eesti koondisega 2015. aastal, ja see aitas tulemusele kindlasti kaasa.

“Teadsime, et viimasesse kurvi peame minema võimalikult ees, nii sai ka tehtud,” rääkis Mihkel Räim. “Päris pikk spurt oli, kui itaallasest mööda sain, siis ei näinud pikka aega kedagi, kui ühtäkki enne joont ilmus lätlane Liepins vasakult. Aga õnneks jäi ta pidama ja joon tuli vastu. Ratturite mõistes oli see ikkagi kindel võit.”

Räim avaldas lootust, et meeskonnal on nüüd pinged maas ja tulemused tulevad lõbusamalt. “Otseselt särki hoidma küll praegu ei hakka, vaatame, mis saab,” lausus ta.

Teisel etapil sai liidrisärgis sõitnud Mihkel Räim 50. koha. Kuna tegu oli mägise etapiga, siis ta liidrisärki kaitsma ei hakanud ja lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 13.34.

Kolmandal etapil sõitis Räim end teiseks. “Päris tore oli jälle poodiumil olla, kuigi tahtnuks võita,” tunnistas kokkuvõttes 43. kohal olnud Mihkel Räim, kes sai selga ka aktiivseima ratturi rohelise särgi. “Õnnestus sobilik grupp eest ära lasta ning meil oli plaan finišis minu peale mängida. Kõik toimis kenasti ja üldiselt oli kerge päev. Üks tõus, seda mindi hooga, aga mulle see probleeme ei tekitanud.”

Laupäeval sõidetud eelviimase raske lõputõusuga mägisel etapil lõpetas Mihkel Räim peagrupis, mis kaotas võitjale ligi 27 minutit ja sai protokollis kirja 92. koha.

Viimasel 158 kilomeetri pikkusel Bakuu piirkonnas sõidetud etapil lõpetas Mihkel Räim 10. kohaga ja oli kokkuvõttes 57., punktiarvestuses sai Räim teise koha.