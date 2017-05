PILTUUDIS: Lions-klubi paigaldas kaks pinki

Kuressaare heategevuslik Lions-klubi pani laupäeval Kuressaare jahisadama hoone kõrvale kaks pinki, millel istujale avaneb kaunis vaade sadama kaidele, akvatooriumile ja Raiekivi säärele. Klubi president Mati Leis selgitas, et pingid paigaldati Eesti Lions-piirkonna aktsiooni “Kingime Eesti rahvale 100 heateopinki” raames ja on pühendatud nii maailma suurima heategevusorganisatsiooni 100. tegevusaastale kui ka Eesti Vabariigi juubelile.



Pinkide koht on klubi jaoks sümboolne, sest 16 aastat tagasi istutati just Lions-klubi poolt kõik need roosipõõsad, mille ilu ikka ja jälle kiidetakse. Toona oli vastvalminud jahtklubi haljastamise eestvedajaks hiljuti manalateele lahkunud kunagine linnaaednik Kaljo Ellik.

Fotol on värskelt paigaldatud pingi juures Raivo Alt, Tõnis Kallas, Veikko Lehto, Andrus Lulla, Raivo Peeters ja Mati Heero. Ees istuvad Marvi Lember, Mati Leis ja Marvi Peeters.