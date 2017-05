PILTUUDIS: Teenetemärgid väärikatele kodanikele

Kuressaare linna auraamat sai eilse piduliku tseremoonia käigus kaks uut sissekannet, millega avaldati tänu kahele silmapaistvale kodanikule. Kuressaare linnaõiguse saamise 454. aastapäeval anti linna teenetemärk Els Treile ja Mati Põllule. Pedagoogi ja kauaaegset lasteaiajuhatajat Els Treid ning Auto Kuressaare majandi kunagist staažikat eestvedajat ja nüüdset Triigi sadama direktorit Mati Põldu tänati lisaks teenetemärkidele kaunite lillekimpude ja soojade sõnadega.

Muusikalisi vahepalu pakkus vanamuusikaansambel, mille koosseisus Kuressaare muusikakooli õpetajad Kristi Saar, Karlis Saar ja Tiiu Maripuu. Peetud kõnedest võis kindlalt järeldada, et teenetemärgid läksid õigetele inimestele, kes on need oma elutööga igati välja teeninud. Tänusõnu teenetemärkide kavaleridele ütlesid Kuressaare linnavolikogu esimees Toomas Takkis, linnapea Madis Kallas ja abilinnapea Tiia Leppik.