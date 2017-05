Saaremaa hävitatud viikingiaeg

“Tallinna meremuuseumi Paksu Margareeta tornis on augusti lõpuni avatud näitus “Viikingiaja aarded Eestist”,” kirjutab Muhu muuseumi teadur Eda Maripuu. “Soovitan seda huvitavat väljapanekut kõigil vaatama minna, hoolimata sellest, et Saaremaalt ja Muhust seal ühtegi eksponaati ei ole.”



Kuidas siis nii? On ju Saare maakonda seni peetud üheks tähtsamaks viikingiaja keskuseks Eestis. Vesteldes näituse korraldajate Ülle Tamla ja Mauri Kiudsooga Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogust selgus, et Saaremaal on detektoristid kõik kohad tühjaks urgitsenud ja sellega ka suure osa Saaremaa kuulsusrikkast viikingiajast tulevaste põlvede jaoks kustutanud.

Praegu veel maksab autoriteetide kirjasõna, kus Saaremaa viikingitest mõndagi räägitakse, kuid kui aegade jooksul arheoloogiakogudes Saaremaa leiud puuduvad, siis nihkub ajalookirjutamise rõhk paratamatult nendele aladele, kust rikkalikumad leiud pärit on. Mõnesaja aasta pärast võib juhtuda, et ajalookirjutajad teevadki vähese leiumaterjali põhjal üldistuse, et Virumaal oli viikingiaja põhikeskus ja Saaremaal oli ka midagi.

Õnneks leiti Salme laevad, mis kuuluvad küll varasemasse aega, aga aitavad Saaremaal pildil püsida, muidu oleks asi väga kurb. See ei kompenseeri aga ajaloo jaoks igavesti kadunud infot, mida esemed oma algses asupaigas oleksid võinud anda. Esemed ise annavad ju ainult osa infost. Teine ja palju tähtsam osa on teabel, mis saadakse esemete tüüpe, hulka ja asukohta analüüsides ja teiste leiukohtadega kõrvutades.

Detektoristidel ja antiigikogujatel on soovitav seda näitust vaatama minna ja mõtiskleda selle üle, kas kodus ämbris hoitavad metallitükid on sama huvitavad kui näitusel koos selgitustega esitatu. Kas raha, mis on õnnestunud muinasesemetega kaubeldes saada, on seda väärt, et oma rahva minevik hävitada.

Kutsume kõiki huvilisi 20. mail Muhu muuseumi muuseumiööle “Öös on mänge”, mis seekord toimub Liival kiriku ümbruses ja on ka mainitud teemaga seotud.