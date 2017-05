Saaremaa ratsutajad olid jälle võidukad

Saarlastel läks möödunud nädalalõpul väga hästi nii Talvekarika finaalis kui ka üldarvestuse kokkuvõttes.

Saare ratsakeskuse juhi Jaagup Kallase sõnul toimus läbi talve kokku neli etappi, mis peeti erinevates tallides üle Lääne-Eesti. Kui eelnevad etapid toimusid maneežides, siis finaalvõistlus peeti Hiiumaal Linnumäel välisväljakul.

Kõrguse 80 cm avatud klassi võitiski Jaagup Kallas Burberryl, teine oli Karmen Udeküll Westernil ja kolmas taas Kallas Cedar Unol. 80 cm-s poniklassile, kus võistleja vanusepiiriks on 16 aastat, läks esikoht Eeva Helga Kupitsale ja Wiktooriale, teine oli Luise Vevers Burberryl ja kolmas Danii Marii Sillamägi Red Rose’il.

100 cm parkuuris võidutsesid taas saarlased: esikoha pälvis Luise Vevers Ruudil, teine oli Jaagup Kallas Qiu de Torielil ja kolmas samuti Kallas Emperoril. Päeva põhisõidu kõrgusel 110 cm võitis jällegi Kallas hobusel Qiu de Toriel.

Karikasarja arvestuses saavutasid poniklassis kolmikvõidu Reinu ratsatalu ratsutajad. Karikavõitjaks osutus Saare ratsakeskuse juhi andmeil Danii Marii Sillamägi 63 punktiga, 2. koha sai Eeva Helga Kupits 60 punktiga ja kolmas oli Marie Adele Abel 55,5 punktiga.

Karikasarja madalamas avatud arvestuses oli parima saarlasena kolmas Heleriin Lopp ning karikasarja kõrgeima klassi võitsid Saare ratsakeskuse ratsutajad: esimene oli Jaagup Kallas 62,5 punktiga, teine Luise Vevers 60 punktiga ja kolmas Mihkel Ait 47 punktiga.

Talvekarikas on seega selleks korraks lõppenud ja ees ootab Lääne regiooni Suvekarikas, mille esimene etapp toimub juuni alguses Läänemaal. “Enne on aga edukamaid saarlasi ees ootamas jõuproovid üleriigilistel võistlustel, nagu Uuemõisa Karikas ja Ruila Derbi,” avaldas Jaagup Kallas.

Tema sõnutsi jätkub ka läbi aasta kestev Eesti Ponikarika sari, kus Saaremaa poniratsutajatel on samuti head seisud. Väikese ringi arvestuses, kus takistuste kõrgus on kuni 90 cm, on praegu liidriohjad haaranud Saare ratsakeskuse noored. Kallase andmeil juhib Emeli Pikner, talle järgneb Luise Vevers. Neljandal kohal on aga Reinu ratsatalu sportlane Eeva Helga Kupits.